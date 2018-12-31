自由共和國》鄭秀玲／這是高教改革的開始不是結束

教育部長葉俊榮日前（右）宣布，勉予同意台大管中閔為新任校長，引來台大教授批評「丟盡顏面」。（資料照，記者吳柏軒攝）

鄭秀玲／台大經濟系教授、前校務代表

葉部長屈服於政治壓力（因為選舉輸贏）決定勉予同意聘任管中閔教授擔任台大校長，令人深感遺憾！葉部長更僅以「台大要在三個月內針對台大校長遴選過程中的不完備，遇有類此程序瑕疵，對外充分說明並報告」搪塞敷衍箇中的違法及爭議。此乃顯示他已不適任教育部長，對管教授的適格性爭議和台大校園長期被既得利益者掌控的黑暗，不敢進行改革。

我們是法治的國家，還有司法體系和監察委員，因此日後的相關爭議調查請各界切莫政治化及汙名化，讓證據代替對抗。台大的校訓「敦品勵學愛國愛人」，我們希望最終擔任校長的人選，可以理直氣壯地告訴師生，他也是如此的楷模！我們將繼續堅定地推動國內公立大學的改革，使其成為台灣拚經濟的引擎，帶動產業聚落的成功發展。

此次台大校長遴選，我正巧擔任校務代表，因此親臨實境地看著整個遴選過程被前校長們、校方行政團隊、逸仙協會萬年校務代表官俊榮和萬年黨工議事員劉有恆等人集結的龐大利益共同體奧步操作的不公義，令人傻眼。從學生代表們多次抗議和聲明管中閔教授不適任校長以及對抗頑強黑勢力的勇敢可知。

一、管中閔有適格性問題

台大校長候選人在遴選辦法中的適任條件是（一）具高尚品德及學術成就；（二）具教育理念及行政能力；（三）處事公正並超越黨派利益。然而依據四月二十七日的教育部調查報告以及監察委員八月七日的調查報告管中閔獲邀審計委員會、薪資報酬委員會委員職務，一○六年七月十四日才獲台哥大來函申請辦理，遲至一○六年九月二十二日學校核准兼職，但管中閔竟於台大尚未核准這兩項兼任職務前，分別於一○六年六月十四日及八月一日出席台哥大審計委員會、一○六年八月二日出席台哥大薪資報酬委員會，核已違反《公立各級學校專任教師兼職處理原則》第八點，及《國立台灣大學非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則》第四條第三項等規定，情節明確依此條件。管中閔教授已經違法了可適任台大校長嗎？

更何況管被陳建良擅自掛名論文（部分內容抄自學生碩論）於公開研討會發表論文。管在未授課、掛名講座下，多年來在國內數所大學月領數萬元；管在自己履歷上敘明自二○○○年迄今在中國大陸數所大學擔任研究生導師指導等職務（廈大等網頁均曾詳載，現已被中方拿掉了），是否有違公職身分領取薪資？這兩項爭議，監察委員正在調查中。

二、以大學自主護身符，台大已長期淪為暗黑勢力化外之地

大部分台大師生均克盡職責，認真教學研究，表現受到國際肯定。二○一九年台大在ＱＳ世界大學排名七十二，是兩岸四地唯一五大領域皆名列全球前五十的學校。我國師法美國的做法已於一九九八年通過《科學技術基本法》，鬆綁了研究人員可分享政府科研成果，即設立公司。在諸多有利條件下，台大為何未能發展出像矽谷一樣繁榮的產業聚落呢？經此一校長遴選過程，我們終於明白：乃是在大學自治的帽子下，台大長期以來已被龐大的利益共同體綁架，阻礙了學研優秀教師參與資源分配的決策，這部攸關台灣新經濟發展的引擎已完全無法發動！

具體而言，從透視台大一書郝明義先生「分寸」一文揭露的駭人實情是：二十年前陳維昭前校長在官俊榮及黨工議事員的奧步護駕下，修法使自己連任兩次，創下當十二年校長紀錄，卸任後又擔任兩屆校長遴委會召集人。於二○一八年三月二十四日臨時校務會議上，官、劉又聯手不讓學生提出管中閔附中兼職的證據。在五月十二日的臨時校務會議提案中校方和他們更是故意不印教育部四月二十七日調查報告給與會代表們。由此可知教育部根本無法介入台大！

官、劉等人如此奮力挺管，管當了校長敢不聽從他們嗎？台大要繼續是黨校嗎？此外，在陳維昭前校長任內，開啟了財團募款風氣，校方更且讓蔡明興和梁次震等財團捐款人成為校長遴選委員，遴選時他們甚至介入關說。台大學術基金會的成員都是過時的前校長們和蔡明興等人。管中閔和蔡明興在選舉前已經有密切往來合作，且有獨董關係竟厚顏不知利益迴避。管當校長後是否繼續和財團水乳交融？財團會做生意但是他們懂大學經營和校長人選的適格性嗎？

此次所謂「卡管案」其實是中時集團和聯合報夥同柯志恩立委惡意操弄出來，嚴重誤導國人視聽，甚至影響選舉結果。自一月五日校長遴選結果出來迄今，您們對於管教授的爭議及違法刻意完全不報導，而對有異議的師生校務代表則極盡抹黑汙衊！

為了建立真正的校園自主和公開透明的決策，讓優秀教師之研究成果不被剝削，我們將結合民間力量（近日已成立新前景公民智庫）來督促監察委員和司法部門繼續秉公調查和開庭管的相關爭議，台大要進行釜底抽薪的真正改革。同時，也將籌組律師志工團隊，揭發既得利益者壟斷校園的情事以及媒體的惡意報導。

唯有一個「正常健全」的台大，才能留住優秀人才，成為台灣拚經濟的領頭羊，也才能解決年輕人低薪問題。盼國人一起努力！

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