自由廣場》北大應該對造謠事件表態

◎ 李柏翰

我國駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠九月在大阪官邸自殺身亡，起因就是因為一則謊稱「台灣駐日本大阪辦事處態度差，旅客只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困」的假訊息，日前法院雖然判決被告游姓臺北大學學生無罪，但其無罪的判決理由並非因為游姓北大學生沒有發出假訊息，而僅是因為法院認為被告的行為不會引起在日的台灣旅客恐慌。

事實上，根據國安單位的資料顯示，中國早已有專門的部隊在負責假訊息的散布，而大阪事件明顯就是中國政府著手操刀下的結果，這樣假新聞的攻擊在未來一定會更加嚴重，目前甚至沒有單位能夠遏止這種攻擊。

假訊息、假帳號、不查核事實的媒體、配合中共炒作的名嘴形成了一個假新聞的「巨魔工廠」，台灣正在被這樣不在言論自由保障範疇的惡意吞噬。面對這種攻擊，似乎只有祈禱加強台灣人民的「敵我意識」，學會分辨動機才有可能去理解中國假新聞攻擊的脈絡。

臺北大學校方在面對這項爭議時由主任秘書表示「因為游姓學生被法官裁定免罰，因此沒有罪責，也未觸犯校規，但是當初此事在國內引發軒然大波，校方基於輔導學生知錯能改的立場，一定會由輔導人員關心游姓學生，設法了解前因後果。」

縱使游同學並非故意造成蘇代表的死亡，也應該有過失責任，按照國立臺北大學學生獎懲辦法第十三條十二款，犯有重大過失，深知悔悟者可以予以定期察看、十四條甚至規定若是沒有悔意者可以予以勒令退學處分，所以並非是如同主任秘書所說的「游同學未觸犯校規」，如果校方未對游同學予以處分就是在包庇、縱容這樣傷害台灣社會的行為。

當然學校仍要負起關懷學生的責任，在面對PTT無情的肉搜、同儕異樣的眼光，游同學的心情必然受影響，學校應該積極介入輔導避免再有任何憾事發生，畢竟逝者已逝，生者如斯，往者不可諫，來者猶可追。

說了這麼多，筆者並非要落井下石，要求學校一定要將一個「優秀外交人員之死」怪罪到一個大學生身上，而是這是臺北大學表現面對假訊息、假新聞事件的態度，在面對這樣的國安危機，台灣民主的岌岌可危之時，身為國立大學的北大更有社會責任一同譴責這樣惡劣的行徑，捍衛台灣的民主。

（作者就讀臺北大學法律研究所，臺北大學研究生代表）

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