自由共和國》牧木／改革者的進化

牧木／家庭教師

在大選後許多改革派感到重大挫敗的此時，回想兩年前，陳思豪牧師所在的古亭教會有個贈送銅製十字架的小活動，表達基督徒對同志的支持。並希望讓在婚姻平權運動中受傷、失望的人，能夠得著安慰。當天牧師也有個小小的講座分享，此刻來看特別有意思。

牧師先分享了自己認識同志的心路歷程，如何從反同到挺同，其實很簡單，完全沒有什麼理論大道理，就是他一個非常好的朋友是同志，從朋友跟他出櫃後，他就了解了同志和一般人沒有不同，可能很優秀，可能很平凡，就是我們身邊的一般人，而不是恐怖的魔鬼，聖經裡的罪人。

然後他又說了個小故事：有個父親有兩個兒子，大兒子勤奮認真踏實，每日辛勤工作；小兒子偷懶愛玩，跟爸爸討了一大筆錢財後出門花天酒地，等到錢花光後，淪落到去養豬場餵豬，跟豬搶飼料吃。這時他才回想起家裡的好，決定回家向父親認錯道歉～結果回到家後，父親大肆宴客慶祝小兒子的歸來，完全沒有責備。此時在田裡工作的大兒子回來了，他非常憤怒，向爸爸抗議，我平日這麼努力，你都沒有如此款待過我，這個傢伙回來，你卻這樣接待他，不計較他的過錯？

老父親說，兒子啊，你平常在家裡，我所有的一切都是你的，但是這個兒子是死而復活，失而復得，我們理應歡喜快樂一同慶祝～

這就是時常聽到的浪子回頭的故事。

故事說完了，牧師問大家：請問誰是大兒子，誰是小兒子？

乍聽到此時，其實心裡有點不舒服，在基督家庭長大的我，當然聽過這個故事，覺得是否牧師就是要提醒基督徒，接納我們的同志朋友，他也是我們自己的家人？

但是牧師卻說，其實他覺得大兒子就是了解同志的人，而小兒子是還不認識同志、對同志有誤解的基督徒，他們迷失了，我們要等他們回來，我們要帶他們回家。

牧師又分享到，歷史上時常有改革派（或自由派）與保守派的競爭拉鋸，在往例裡，每當保守派奪權後，時常就會對自由改革派展開報復，進行各種的打壓。而當自由派掌權後呢，並不會這麼做，但是他們會做什麼事呢？

他們會譏笑嘲諷保守派，笑他們的愚蠢守舊，你們就是這麼笨，不懂與時俱進，所以保守派更為憤怒，等到下次輪替掌權後，更猛烈的報復再度開啟～如此循環不斷。

全球的反智風潮，保守派復辟，不只是在台灣發生。這就是一個改革的正常拉鋸過程，當改革派眼中沒有看到其他立場的人，不懂得與還未跟上改革腳步的民眾溝通，一直往前衝時，就會引起這些反彈反撲的力道。

改革一定會激怒許多原本安穩舒適的人，需要許多對話和適應的過程，穩穩地、一步一步走～才不會衝過頭，引起保守勢力長期被忽視累積憤怒的全面反撲，這是我對於此次選舉的想法。

並且意圖改革者要有更多人成為教育者，行動者，而不再只是停在批評嘲諷。做事的人少，批評的人多，改革勢必艱辛～以同志平權為例，歧視的來源多半是無知和恐懼，好好為他們釋疑，才有可能化敵為友，這就是我這次公投借力使力的作法，成功說服幾個身邊基督徒親友簽署同婚連署和挺同公投。但是那些嘲諷或是吵架的言語，卻反而可能將恐懼激化為更為邪惡的行動，我希望挺同者能理解這一點，能用更溫柔的態度去對待不同立場的人，與家裡的長輩、鄰居的老阿公阿嬤更耐心地溝通。化解他們的恐懼疑惑，而不是讓恐懼升級。

這是改革者必須進化的過程，希望有意改革者能成為更成熟的行動者，願意跨出同溫層去嘗試和知識背景較不足夠的一般大眾溝通、對話～而不只是站在高處批評別人反智而已。期待這次選舉結果帶來反省與改革行動的再次升級，從挫折中看出更多的積極意義。

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