新聞線上》國民黨請節制一點

奉勸總統敗選，國會只贏一點點的國民黨，請稍微節制一點，你們只有五十二加二席。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨成了立法院最大黨之後，氣勢凌人，磨刀霍霍，韓國瑜以最低票數當選立法院長之後，國民黨並未歇腳喘息，依舊咄咄逼人，接連提出所謂「國會改革方案」，主張建立「國會特偵組」、「行政院機關首長任命至立法院進行聽證」、「建立國會調查權及聽證權」、「總統每年定期國情報告還得即問即答」等等，這些主張都不單純是行使國會監督權，而是涉及侵犯其他憲政機關權力，嚴重破壞五權憲法體制。

國民黨立委想要代表最新民意，積極行使監督制衡的權力，希望國家更好，當然值得肯定；但若無視憲政制度，只想無限制擴張立法權，或是個人作秀英雄主義作祟，那麼國民黨很快就會翻船。退一萬步說，如果國民黨團總召傅崐萁和其他黨團幹部這麼熱中憲政制度的討論，請國民黨先提出廢除五權憲法神主牌的「修憲案」，透過國會決議，交付人民公決。也請趙少康帶隊的「戰鬥藍」立委，提出內閣制修憲案，莫因侯友宜敗選而煙消雲散。

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仔細推敲國民黨立委目前宣稱的國會改革相關提案，大抵涉及相關憲政機關的權力運作。就以所謂建立「國會特偵組」來說，賦予國會聽證和調查權力，直接侵犯了監察和司法兩個憲政機關的權力，立法院將變成「憲政怪獸」。或許有人舉美國聯邦參眾兩院擁有聽證和調查權力為例，但美國是典型三權分立的總統制，與我國憲政制度不同，除非修憲，否則立法院要具有聽證和調查權，有其憲政架構上的障礙。

再以總統每年定期國情報告為例，國民黨主張「即問即答」，民眾黨附和，這就是典型的作秀心態。憲法增修條文第四條第三項規定，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」總統僅作報告，無權答覆立委質詢。如果總統接受立委「即問即答」，置行政院長等首長的答詢於何地？國民黨主席朱立倫主張修憲恢復「閣揆同意權」，國民黨團又主張對總統國情報告「即問即答」，這種思考非常錯亂，分不清到底有什麼憲政邏輯。

立法院開議後，國民黨立委必然會提出各種國會改革方案，因為「國會改革」是最廉價的口號，這些提案會耗費不少審議法案的時間，造成朝野無謂的對立，增加大法官釋憲案件負荷量，浪費諸多憲政資源。奉勸總統敗選，國會只贏一點點的國民黨，請稍微節制一點，你們只有五十二加二席。話說回來，一個連國會殿堂都還棲身在日據時代女中的立法院，一個連十八歲公民權修憲案都假仁假義公開支持暗中反對的國民黨，要這個國會最大黨有效率有意義監督民進黨政府，或許只是台灣選民的一種想像與奢求。

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