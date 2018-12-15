自由廣場》黨中有派無可厚非

◎ 李嘉圖

一朝天子一朝臣，古有明訓。即使現代為民主時代，以政黨競爭方式，決定由誰來當家執政，管理運作也沒什麼區別。

據媒體報導，總統大選，打贏選戰，勝選的一方，有高達兩千多個政府政務職位，包括國營、公營、公股佔多數之基金會、財團社團法人等等，除有些有任期保障外，可視施政需要，給予調整安排。這種設計當然是基於政黨政治，方便執政黨為貫徹其施政理念而給予的權力。這個原則同樣適用中央跟地方政府。

坊間所傳「新潮流的官位一覽表及民進黨新潮流系（壟斷官位）一覽表」已有一段時日，不去談當事人能力是否適任，只列長長名單，企圖造成其為「營私弄權，一群狐群狗黨」之印象，碰到弱智的台灣民眾，要不為其所惑者幾稀。這種網路傳言對執政當局極具殺傷力，可能還影響到這次的九合一選舉。

作為king maker的新潮流佔據了一些重要官位，無可厚非，實也正常。政黨政治本來就是責任政治，黨中有派，派中有系，一人得道，雞犬升天，當然由主流派系佔據關鍵位置，而利於政務之推動。他們都是些政務官，幹不好，就要被請下台，整體不好，整個政權就要垮台被輪替掉了。任用一些不相干的人，又能怎麼配合、承擔什麼責任？這也是為什麼常發現重用了一些學者專家，教授、律師這類所謂人才，像走馬燈似的，看不到什麼大表現。其實只要適才適所，有所表現，主流派系廣佔重要位子，不是問題。可以看看日本的政黨派閥政治，也都是這樣運作。即連對岸的共黨政權，也是當家的系統佔據所有重要位子，什麼江系、胡系、習系，權勢隨誰當家而轉移。不動的只有那些事務官僚體系。

二○一六年總統、立委選舉，小英帶領民進黨以多數擊敗國民黨，完成完全執政。政黨輪替，選民寄望的是與前政府不一樣的一個全新面貌的台灣。萬萬沒想到，蔡未遵循正常政治運作、將一些重要職位交由民進黨菁英承擔重任，而是沿用老藍男以維持現狀作為施政原則，也未見提出台灣未來的願景，完全偏離了民進黨固有的傳統路線與核心價值，這或許也是這次九合一選舉民進黨兵敗如山倒的一個重要原因吧。

（作者為前國營事業駐外代表）

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