自由廣場》何必如此相見如冰

◎ 林世民

蔡總統與柯市長會面，雙方氣氛有如入冬以來最低溫，寒氣逼人，但更令人心寒的是我們終於明白為何這兩年國政如此積弱。

論一個國家領導人的權責，不解所謂約見六都之必要性？現行憲法，行政院長才是行政執政團隊的重心，因此就地方事務如果有所需要中央溝通合作，不也應該是由最高行政首長拜訪，才更符合權責與溝通效率嗎？總統除了在動員戡亂時期賦予更多權限，在結束後依法則以國防、外交事務為重。在當前美中進入戰略競爭關係，無論經貿、科技、國防及區域合作聯盟等等，相對變化更甚於以往，需要更快速因應，尤其台灣戰略上更直接面臨相關衝擊。然而，就過去兩年，在外交、國防上，美國對中國及台灣有巨大改變，卻未見積極把握局勢變遷，提升台灣在國際上的地位，依然固守「維持現狀」，以不變應萬變，而面對中國對台透過網路戰，軍事、外交上加大施壓力道，常是老調重彈，以故往舊思維因應，軟弱回應。相關部會反應僵化，讓人對國安、外交及對外局勢因應憂心，總是感覺掌握不住重心。

選後民進黨低迷不振，柯一貫高傲與急於和解的蔡總統相較，蔡柯會令人有總統與市長互錯位的錯覺。既然蔡總統已卸任黨主席，又硬要以總統的高度與柯見面，只讓人聯想汲汲營營個人未來大選佈局而已，對民眾而言只有二度失望。期待還是回到務實基本面耕耘，這些自取其辱的會面，只讓支持者更加失落崩離，遑論有翻身機會。

（作者為金融投資研究顧問）

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