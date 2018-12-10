自由廣場》華為公主案 vs. 網路假訊息

◎ 江雅綺

日前《中央社》發了一則新聞，指外媒《國家利益》指出，華為4月才在台北開設旗艦店，台灣大量使用華為產品，恐成國安漏洞；而NCC則指出，不會有此疑慮，因為法規早就禁止使用中國大陸製設備。

在華為公主在加拿大遭逮捕的敏感時刻，《中央社》這則報導特別令人驚心。報導內容雖沒什麼錯誤，但筆者必須指出，所謂的外媒《國家利益》報導，重點指的是台灣大量使用華為的「個人裝置」產品，而NCC所言，則指依據前幾年NCC所訂定的行動寬頻業務管理規則第43條第9項，主管機關就系統建設計畫為准駁決定時，應配合有關機關的國家安全考量辦理；也就是說，NCC監理下的電信業者，於架設系統時不能使用中國大陸製核心網路及基地台相關設備。

但電信業者的系統不能使用華為設備，與台灣人民是否使用華為手機或其他裝置產品，完全是兩回事。易言之，就算NCC監理下的業者沒有國安疑慮，並不代表台灣就沒有使用華為產品所產生的國安漏洞。尤其台灣目前並沒有針對處理公務文件的公務人員、應禁止使用相關產品的規定，外媒所指出的憂慮，對國安單位恐怕仍是一個未解決的挑戰。

硬體設備的國安意識雖然猶待加強，所幸，國安層次的網路假訊息戰，在此次選舉後已受到高度重視。九日《自由時報》報導，行政院公布一系列針對假訊息的修法草案，其中除了加重散播不實假訊息、致損害公眾的民事或刑事罰則，更令人關注的，便是「數位通訊傳播法」的修正：要求社群平台業者（如FACEBOOK和YouTube） 於政府機關或民眾檢舉有人在平台散播不實訊息時，社群平台業者應進行事實查核，並於24小時內將查核為假的訊息下架。

此修法大致是仿德國的立法，將社群平台業者的自律責任法制化，同時提高社群平台業者運作的透明度。固然，對社群平台業者是否能扮演好真假仲裁者的角色，我們仍應高度審慎以對，但要求比媒體更像媒體的社群平台、負起更大的把關責任是不可避免的國際趨勢，此次修法，不妨視為一個開始。

（作者為北科大智財所副教授，行政院「數位國家創新經濟推動小組」民間諮詢委員會委員）

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