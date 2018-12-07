自由廣場》不能「只」跟中國做生意

◎ 何景榮

和碩的童子賢上禮拜說完「東南亞製造業難以取代中國」，喜韓兒馬上又高潮！「感恩韓總！讚嘆韓總！」祖國進來、大家發財，喜韓兒們又開始唱衰「小英政府的新南向政策做不到」了！直到昨天看到英文版的日經新聞，才知道和碩開始將產線從中國移往印尼，下一波還會再移往越南。那麼…喜韓兒們有覺得被打臉嗎？當然沒有！不要說英文新聞了！同溫層的人根本只看單一來源的新聞（所以說「雙語國家」政策真的很重要），還在開心等待民族救星上任後，中華台北的高雄趕快噴出石油。

問題從來不在假新聞，在你家的同溫層。你以為童子賢是喊給你們家韓總聽的？拜託！中華台北的地方選舉這麼小咖，人家是喊給背後的習大大聽的！在美中貿易大戰打得火熱、中方落後到丟盔卸甲之際，先表態看好中國市場，以免還留在中國的生產線，被高層整肅算帳、甚至「被消失」。

嘴巴說要，身體倒挺不老實的！有沒有覺得這套很熟悉？那些來台灣領獎的高富帥藝人，在他們口中的「中國台灣」搶著表態當中國人，「一個都不能少！」輸誠完了，一個接一個跑！不是回去當新加坡人，就是繼續花大錢想辦法變成美國人。看到沒有？想當中國人不是不行，但是要當一個能生存的中國人，就是要見風轉舵、首鼠兩端！偏偏在台灣，還有人要當「堂堂正正的」中國人；根本沒有這種東西！你是活在哪個平行時空啊？

在商言商，和碩的作法沒有錯！你可以跟中國做生意，但是不能「只」跟中國做生意。這就是新南向政策最原本的初衷：用20億人口的南亞與東協市場，提供給台灣的中小企業，迎向國際的另一個選項。有錢人跟你想的不一樣；他們不會傻到幻想只依賴一個國家、一種模式，就可以賺大錢、發大財。

（作者為大學教授、印尼裔台灣人、台灣十大傑出青年）

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