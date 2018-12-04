自由廣場》悲劇的高潮

◎ 彭明敏

選戰大敗，萬箭齊向蔡英文，下面是一種解釋。

總統競選時，選民和候選人莫不希望「改革」。問題出於「改革」的含意是什麼？

大多數選民經過多年專制獨裁，積弊太多，革命既不可能，希望蔡英文當選，大刀闊斧，快刀斬亂麻，不惜走到法律邊緣，大破大立，台灣才有希望。

蔡英文對於「改革」卻有另一作風。她出身富家，溫良恭儉讓，早入官界，步步高昇到行政院副院長，全身細胞都是官僚，因此做事小心慎重，兼顧前後左右四面八方，認為多做必有錯，少做少錯，不可得罪任何人。作了總統，怕得罪中國，怕得罪國民黨，怕得罪既得特權者，遇到難事則龜縮不動。只有「年金改革」非做不可，否則國家破產。

除它以外，重要改革如「轉型正義」、「司法改革」都未看到成績，形式多，實質空。如最近撤銷「政治犯有罪判決」，煞有其事地舉行儀式誇張宣傳。實則過去「政治犯」，處死者已死，坐牢者已服刑完，被冤屈者已付出代價，家破人散者已四散銷跡，被叫作「政治犯」大家已無所謂，有人還以此為榮，不必要鄭重其事，舉辦什麼「撤銷冤罪」典禮。若有種，應去更改各地路名，航空公司、國營事業、軍艦名稱，拿「政治犯」來消遣，大可不必也。

總之，選民的期待，與總統的個性和作風之間落差如此之大，是個悲劇。選舉慘敗是此悲劇的高潮。

總統發表「給黨員的一封信」，分析敗選的主因，讀後深感她對現實的認知，又與多數選民的認知落差極大，仍然是悲劇性的。她似乎以為敗選主因是她「改革」太多太快，使人趕不上，造成「無助的弱勢者」，對於後者「沒有提供足夠的關懷和協助」，顯然她是針對「年金改革」優越特權被削減者而說的。

知不知道多年來絕對多數的無辜台灣人，士農工商，乖乖繳稅去支持世界絕無僅有的優越「年金」，那些絕對多數的台灣人是否才是真正的「無助的弱勢者」值得「足夠的關懷與協助」，不是那些多年享受優越「年金」者。選民的不滿是「改革」太少太慢，而且婦聯會鉅額財產處理得糊裡糊塗，以及台大無校長，似與只愛做官軟骨無能的部長與總統皆脫不了關係。

選民與總統對於現實的認知落差如此之大，恐怕另一波悲劇的高潮正在醞釀著。

（作者為前總統府資政）

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