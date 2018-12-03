社論》民進黨不會搞經濟？

九合一選舉，民進黨慘敗；而多數公投案以超高票數通過，又形同對小英執政理念的不信任投票。民進黨執政才二年半，就由權力高峰掉入深淵，如此巨大的反差，引起強烈的震撼與檢討。然而，這次民進黨的重大挫敗，與其歸咎於改革不力，以及選舉戰略戰術上的失算，其實一個最被忽視的重大原因，則是執政時經濟成長未能讓多數民眾分享，在缺乏厚實經濟底蘊的支撐下，強打理念式的社會正義與進步思想，乃致被簡單而琅琅上口的「發大財」、「全台首富」口號打敗。

選後，府院黨固然展現承擔責任，深刻反省的謙卑態度，但一些人事變革，政策轉圜，以及白綠合作等，皆未觸及與面對敗選癥結的經濟問題。吾人承認，改革在理念層次上確實獲得多數民眾支持，但是想要成功推動，必須是民眾的切身利益受到保障，才可能功德圓滿。而如何使改革中民眾福祉非但沒有損失，甚至更有增加，那便唯有將經濟搞好一途。例如年金改革有必要性，但在景氣不好時，則退休軍公教所減少的收入，無法得到其他產業部門的挹注，必將導致內需萎縮，進而影響百業百工，形成景氣下滑的蕭條景況，改革自然無法得到民眾的力挺。一旦選舉到來，民怨更將化為賭爛票，對推動改革的執政者進行報復性的懲罰。由此可見，改革理念好不好是一回事；如何成功推動落實，則是另一回事。其間只有經濟才是最有力的連結。

可惜的是，在拚經濟的議題上，民進黨一向被貼上只會搞政治、搞意識形態，卻不會搞經濟的標籤，相對而言，國民黨卻有搞經濟最在行的刻板印象。在台灣首度政黨輪替時，還曾出現「中國在拚經濟，台灣卻在搞文革」的說法，以政治轉型帶來的短暫混亂抹殺民進黨拚經濟的能力。事實上，陳水扁執政八年繳出每年平均四．八％的經濟成長率，優於同時期全球平均的四．五％；而接任的馬英九平均經濟成長率卻掉到二．八％，甚至低於全球平均的三．三％。由此簡單對比，所謂國民黨比較會拚經濟的傳統印象其實是錯謬的。而「中國在拚經濟，台灣卻在搞文革」的說法，反映的只是不同歷史發展階段的本質差異；因為台灣較早發展產業，利用低廉勞力，與政策全面加持，因此躋身為亞洲四小龍，晉升日本為首的雁行理論第二梯隊。之後經濟發展到了一定成熟階段，乃有推動政治轉型之必要，這是威權轉化到民主的必經之路，致而偶然出現的失序現象，看來就像只搞政治不搞經濟。相對的，中國是一共產專制國家，而且愈來愈獨裁，因而在拚經濟的過程中較能集中國家資源予以挹注，因此中國不是不搞政治，而是百姓唯有服從中共指令一途，政治根本沒得搞。

總的來說，民進黨只會搞政治，卻不會拚經濟的說法，乃是歷史認知的錯誤。其實，國民黨威權時代的經濟成就，係得力於台灣當初的低度發展，比較基期低，薪資低廉、法規與政策鼓勵創業投資等，才能創造出經濟奇蹟；這樣的發展軌跡與中國的經濟成長路徑非常類似。換言之，台灣經濟成長，國民黨固然有功，但也是大環境因素居多，豈可將所有功勞獨攬。尤其，陳水扁完成政黨輪替之後，拚經濟是任內的重要訴求，其成就更在馬英九之上，這是歷史的事實。至於民進黨將社會正義、福利國家與進步主張納入主要治國願景，勞工、環保與社會責任的次序優於拚經濟，凸顯強烈的左派思維，轉捩點顯然在於小英的再度政黨輪替。

其實，沒有人會反對提升勞工權益，永續的生態保護，以及企業承擔社會責任，但這些理念無法在政治無菌室裡落實，必須在現實的土壤裡吸吮養分，才得以滋長，而這養分就是經濟發展。只有將經濟置於優先政策目標，才能使改革得到助力；向右轉，以自由資本主義作為施政核心價值，往往會被指責犧牲勞工與環保，但諷刺的是，經濟有了強勁發展，反而更能改善勞工權益、普及社會福利。亦即，走上自由市場之路，才是達到社會福利國家的捷徑。因此，民進黨與其在選舉策略與人事佈局上檢討論辯，不如全力拚經濟，這才是能否獲得民心、實現理想的核心議題啊！

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