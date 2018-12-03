自由共和國》李劼／台灣的未來由選民說了算

李劼／中國旅美作家

台灣九合一選舉之後，大陸網路上盛傳一篇姚某人的文章，「蔡英文為什麼輸得這麼慘？」不少網民佩服此文分析得頭頭是道。殊不知，此文諸多資訊和所謂見識，大多是關注台灣政局的常識，看不出有什麼驚人之語。

當然，能夠將常識說清楚，也算是有點能力的。只是此文的流氓腔調，無意間讓此人的真實面目走光了。此文明明是在給一個土匪政權出謀劃策，卻口口聲聲地把民進黨罵作土匪。民進黨起自台灣的知識精英，早期成員當中，有不少是律師。該黨的政治資源在於台灣基層民眾，該黨的歷史淵源在於上世紀四十年代發生的「二二八」慘案。該黨既沒有落草為寇的經歷，也不曾有借助日本侵略者的勢力，趁著國民政府為抗日疲於奔命之際，悄悄坐大的劣跡，更不曾把幾百萬知識份子打入另冊加以迫害，更不曾活活餓死幾千萬中國老百姓，不曾發動文革弄得無以計數的中國人家破人亡，不曾當著全世界的面屠殺學生市民，何來土匪之說？

沒錯，蔡英文骨子裡深受西方左派理念毒害，上台之後關心的只是同性戀婚姻合法化，於台灣的經濟缺乏振興業績，於國際政治的變化反應不夠快速。作為一位總統，確實有好多瑕疵。但蔡英文一敗選馬上辭職，這是對岸政治頭目絕對做不到的。毛澤東犯了那麼大的罪孽，照樣至死都把權柄抓得死死的。姚某人在吹噓毛選如何了不起的時候，有沒有想過這樣的對照？抑或是姚某人覺得比起毛湖南，蔡英文不夠流氓？

姚某此文一再提及毛選如何如何，線民們千萬不要被誤導。毛選所教唆的都是如何玩弄流氓政治的秘訣，有如金庸筆下的葵花寶典。現代文明政治的經典，應該是馬基雅維裡、洛克、孟德斯鳩和托克維爾他們的著作。

姚某人在文章中最為不堪的是，最後的獻計獻策：什麼打台灣不如買台灣，全然一副向黨表忠心的奴才嘴臉。不知算是自幹五的赤膽忠心，還是暗中領薪者的職責所在。一看最後的結論，就可知此文再拿腔拿調，亦不足觀矣。

台灣此次選舉，與其說是民進黨完敗，國民黨完勝，不如說是一個台灣選民愈益成熟的歷史標記。台灣的未來既不是國民黨說了算，也不是民進黨說了算，更不是什麼打台灣還是買台灣的流氓政權說了算。本次台灣選舉清清楚楚地表明，台灣的未來由台灣的選民說了算。姚某人可以不把台灣的選民當回事，言詞間彷彿台灣選民始終是被政治勢力所操控，根本看不到選民本身的決定性作用。但台灣的選舉真相並非如此。台灣的未來，取決於台灣的選民；就跟美國選舉一樣，最後由美國選民說了算。美國的所謂智庫，從來就沒有把準過政治的脈搏。更不用說姚某人這種奴才。姚某人這篇自以為是的文章，充其量不過是當年另一個姚姓御用文人的續作而已。相比之下，還略輸文采。

從來沒有見識過選票的姚某，還是等到哪天拿到選票、體會過選票的滋味之後，再發表高見吧。

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