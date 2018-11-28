自由廣場》小英連任？ 借鏡柯林頓！

◎ 林子堯

民進黨在二○一八年的期中選舉遭到了空前的挫敗，角色幾乎一夕之間擺回二○一四年的國民黨。歸根究柢，憤怒的選民就是對民進黨不滿，而且比例之高超乎想像。民進黨究竟為何慘敗？大都指向內政議題推動不當，包含：年改、同婚、勞權、能源等，始終舉步維艱終至滅頂。要如何在僅剩一年的總統大選勝出，不妨參考美國民主黨如何從九四年的期中選舉慘敗後，於二年後總統選舉浴火重生。

在美國前總統柯林頓的自傳《我的生活》（My Life）談到，一九九四年期中選舉民主黨面臨了空前的慘敗，參議院失去了八席，眾議院失去五十四席，共和黨更是自一九五二年以來，首度贏得兩院主導權，締造了「共和黨革命」。並且共和黨贏得了過半的州長席次。柯林頓在自傳坦言，民主黨自羅斯福以後，幾乎未能連任成功，媒體也一致認為一九九六年總統共和黨勝券已定。

但柯林頓認為，自己推動的政策價值立意良善，但他所提倡的富人增稅、健保、美軍公開性向及槍枝管制等措施，都導致保守派選民全面的反撲。他坦言，自己對政策太有信心，對於推行認為進步價值的政策疏於溝通，導致大力為政策辯護的諸多民主黨議員遭到痛擊，甚至波及外溢，終致民主黨受到了空前挫敗。

選後，柯林頓重新盤點自己政策的優先順位，由共和黨出身的政治顧問提出建議，以三角戰略（triangulation）保持自己的超然性，共和黨、柯林頓、民主黨形成一種等距的關係，且對不少溫和保守派的政策釋出善意。隨著美國治安與經濟逐漸改善，加上共和黨選戰策略失誤，自認穩贏選舉，讓柯林頓挾著五成施政滿意度輕鬆連任。

民進黨此次慘敗，主因仍是內政失利讓人民不滿，外加選情掌握失當而導致出乎預料的結果。但蔡政府並非沒有做事，而是因做太多事而招致人民不滿，諸多政策過於遲疑且進退不前，若真的還未準備妥當的爭議政策，堅持推出就必須強力溝通，不惜拍廣告或與網紅合作等方式也要說服人民。若真的發現民意強大反彈，便應知所進退，千萬別讓政策以改革之名推出，卻讓人民未蒙其利先受其害。這次選舉結果可說小英改革受挫，若能找對解方，二○二○年的總統選舉仍有可為。

（作者為台灣大學國發所碩士生）

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