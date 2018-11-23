社論》民主不能淪為綜藝舞台

ＢＢＣ中文網專文報導，網路節目意外捧紅「學姊」。「學姊」，堪稱首開選舉中非候選人卻成為焦點人物之例。ＢＢＣ中文網還評論，「學姊」從柯文哲的媒體事務幕僚到一夜爆紅，凸顯出台灣政治選舉的綜藝化和娛樂化，以及越來越年輕的網路世代對傳統的選舉產生的影響力。不僅如此，自從「學姊」爆紅之後，有些候選人也東施效顰，刻意找來類似形象的發言人，以製造媒體宣傳的轟動效應。

那些「學姊」們，將來會不會從幕後走到幕前，很難說。目前她們的魅力所在，可能只是因緣際會成為鎂光燈焦點，為殘酷廝殺的選舉戰場提供一幅比較輕鬆的畫面。以往，日本選舉有所謂的刺客候選人，往往也是選擇形象出眾的女性，但她們畢竟要站在第一線接受考驗，跟目前站在幕後製造花邊新聞的「學姊」們不同。話說回來，在台灣的選舉史上，聘用形象清新、口才便給的幕僚，乃至黨政部門聘用類似條件的發言人，可以說是早已有之。不同之處在於，過去他們被視為政治權威的延伸，比較少對他們的個人條件品頭論足。如今，大家的觀看角度似乎也改變了。

尤其是，有些媒體為了製造話題挖空心思，例如，在選舉進入最後倒數階段，所謂的「十大正妹議員候選人」、「全台最美里長候選人」，這種花榜排名也成為一則話題。利用顏值帶風向，這樣的公關性質操作，堪稱綜藝化、娛樂化的更進一步。吳敦義的性別歧視語言，加上女性參選從政、擔任幕僚，被某種刻板印象的標準引導到某種想像，堪稱是台灣民主進步精神的物化逆流。花邊新聞看起來有趣，其實隱藏著不言可喻的沙文主義，不能不說是台灣民主的一大諷刺。

這次選舉把綜藝化、娛樂化發揮到極限的，非高雄市的韓流莫屬。候選人憑著演藝多於政見的幻術，為單調的選舉張開了戲劇效果。然而，演藝也好，娛樂也好，大家卻慢慢發現，火速發酵的戲劇效果，似乎不是單槍匹馬所造成的，因為辯論會很清楚地顯示了主角的局限性。這就不得不令人起疑，背後是否有不為人知的製作團隊，正以大製作的規模在精心策劃一齣前所未有的大戲。果真如此，那麼台灣的民主簡直就被玩成兒戲了，因為綜藝、娛樂的聲光效果往往讓觀眾渾然不覺自己置身於一場實境節目，而這場實境節目的結局是讓觀眾用自己的手自掘墳墓。

選舉的綜藝化、娛樂化，堪稱台灣民主的一大警訊。以往，台灣有黑色力量，透過選舉漂白。儘管如此，仍需透過民主選舉的嚴肅檢驗，不能像現在這樣引入外在勢力。現在呢？黑色力量，紅色力量，都可以在外在勢力的烘托下，把自己禁不起檢驗的背景，編織成一場華麗浪漫賺人熱淚的八點檔，讓廣大選民只看到矯揉做作的劇情，無視於在真實的世界他們就是自己不幸的根源。對他們而言，民主只是一種詐術。而選民如果在被騙之後才發現，那也就為時太晚後悔莫及了。

今年的選舉，會是一場民主嘉年華會，還是一場民主鬧劇，可能要在多年以後才知道真相，這真是台灣民主的危疑時刻。民主這個舞台，讓各種演員都有機會，隱藏自己的缺點，凸顯自己的優點。甚而，為了隱藏自己對選民的鄙視，表現出比任何人都貼近民意的姿態，等到當選了才現出原形，馬英九就是這種頂尖的影帝。這次選舉，舊的影帝還在眷戀舞台，新的影帝也被簇擁著上場了。問題是，廣大的觀眾，會不會入戲太深被他們騙了感情還替他們數鈔票？

日前，網路上散布韓營買票訊息的男子，親自向候選人致歉，候選人也愛與包容，詎料，該男子接受電視台訪問竟表示自己是國民黨員！這是怎樣的一齣戲？真是令人費解！投開票日前，還會有類似的戲碼嗎？有人說，退潮時才知道誰在裸泳。但是，台灣這場選舉，不容等到八點檔結束了，才發現誰是演員。