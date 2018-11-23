自由廣場》守護民主 守護自己

◎ 黃帝穎

近日來世界各國紀念一次大戰百年，然回顧一世紀前，戰後迎來的民主，尤其是威瑪共和，卻因希特勒藉由「衝鋒隊」此一工具，在公開場合毆打政敵、製造恐慌，使德國社會無法對政策進行有效的思辯，於是在一言堂的氛圍下投票予納粹後，最終導致民主毀滅了民主，引起二戰的爭端。

去年起，台灣出現統促黨以暴力手段，陸續於二二八紀念日、台大中國新歌聲活動，攻擊台派團體、以甩棍打得台大學生頭破血流，均已造成不同理念者不敢表達自己意見，更使社會大眾對相關政治議題感到恐懼。更嚴重的是，近三個月來，支持特定候選人的「境外網軍」，於網路上針對持不同意見的柯一正、小野及詹雅雯等人，甚至只是講出真相的中原大學設計學院院長陳其澎，均以大量謾罵、羞辱式的言語攻擊、灌爆其臉書，意圖使其噤聲，使社會上只剩下吹捧特定親中候選人的言論。

不論是肢體上的「有形暴力」或網路上的「無形暴力」，都將導致社會上僅剩單一言論的結局，喪失多元辯論的空間，就如同納粹衝鋒隊對民主的巨大傷害。因此，我們必須記取歷史教訓，甚至在美國國會年度報告及美國在台協會主席莫健均提醒台灣選舉正面對中國網軍及假訊息介入之際，台灣人更應以選票回應網軍的「無形暴力」，避免重蹈「民主毀滅民主」的歷史慘劇，守護台灣得來不易的民主自由。 （作者為律師）

◎ 陳啟濃

中共利用民主的盲點，見縫插針，製造矛盾與假象。這次雖然是地方性選舉，然而中共的勢力，很明顯地藉媒體、網路與特定政治人物發送，意圖干擾選情。

雖然是地方性選舉，但卻是中共影響力的一次重大試金石，但也因為是地方性選舉，運用選人不選黨，以及這不是「國家認同」之戰，許多選民會輕忽，甚至不考慮候選人的政治態度。選錯人就如同認同中共對台灣的態度，更是讓中共對於台灣今後的發展，有更大的聲量與影響力。

地方可以包圍中央，地方對於中央的政策可以不用買單，這是台灣民主的價值，卻也淪為政黨惡鬥的弊病。於是有些縣市，可以說他們「承認一個中國」，將中共高官都當成貴賓招待，卻無法說服他們認同台灣的國家地位。中共甚至搞分化，聯合地方親中政府在交流上跟中央挑戰，這是全世界的奇景，卻是中共利用台灣的民主，聯合地方打擊中央的伎倆。

台灣的民主基礎還不穩固，國家認同也還在風雨飄搖中，讓我們再一次用選票，守護台灣的民主價值與國家尊嚴。

（作者為水里國中校長）