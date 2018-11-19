自由共和國》高仁山／「韓流」背後有鼓風者嗎?

高仁山／台灣教授協會社會經濟組召集人

近日來，韓國瑜旋風席捲全台，「韓粉」更是於各大網路論壇上為其拉票宣傳，使韓國瑜爆紅的程度似乎遠遠超乎眾人的想像，甚至還有許多高雄選民覺得韓國瑜是「在台北選高雄」！連擅長網路宣傳，常與網紅攜手合作的台北市長柯文哲，在日前的網路訪談中都直呼這樣的網路聲量「Unreasonable（不合理）！」很難讓人不質疑這一股「韓流」背後是否有不正常的媒體操作，甚至是境外勢力的介入。

一個政治人物要「爆紅」，背後的邏輯很簡單，需要做到的即是控制對選民傳播資訊的輿論發聲權；綜觀韓國瑜的爆紅現象，特定媒體的偏愛以及「韓粉」網民的聲援功不可沒，在大量正面媒體曝光以及網路輿論的支援下，韓國瑜奪下了輿論發聲權，使得其正面的形象被凸顯和誇大，而負面的形象則被掩蓋和淡化。

同樣的族群對陳其邁則採取了明顯的敵對態度。從辯論會的「戴耳機」到造勢會的「嘜離開」。很明顯有人放出了風聲，希望塑造陳其邁無能、無勢的形象。然而這一些可以簡單破除的「假新聞」卻引起「韓粉」瘋傳，更糟糕的是，媒體也在未經查證的狀態下大肆報導，嚴重違背媒體做為第四權應盡的職業道德。

台灣乃是民主社會，公民幫自己支持的候選人講話，並且批評自己不支持的候選人乃是理所當然的事。然而，韓國瑜旋風的特殊性在於其不合理的媒體聲量以及與其並行的大量輿論洗版。日前，網友利用Google趨勢分析針對「韓國瑜」這一個關鍵字的搜尋熱度進行研究，並取得了許多有趣的成果。首先，網友發現「韓國瑜」在網路上的搜尋量非常的龐大，並已超過了「柯文哲」的網路總搜尋結果；再者，「韓國瑜」網路聲量的成長趨勢極不自然，今年九月前，並沒有太多討論量，但九月之後卻一飛沖天，成長幅度以及成長量比二○一四年柯文哲競選台北市長期間所獲得之網路聲量還要高出許多；第三，如果分別以簡體及繁體字的「韓國瑜」進行搜尋量區域性分析，則會發現「韓國瑜」在中國有許多搜尋量。繁體「韓國瑜」在中國（含港澳）以及台灣的聲量比約一：十，簡體「韓國瑜」的聲量比則約二 ：十。這顯示著有一群境外簡體中文的使用者參與了韓國瑜旋風的營造，並會更使人質疑在繁體「韓國瑜」的搜尋結果中，是否更多其實是掛載著VPN的境外參與者呢？

不符合常理暴增的發聲量以及追本溯源的聲量調查，都顯示著韓國瑜的爆紅現象背後恐怕有境外勢力的操作。筆者非是指控韓國瑜勾結境外勢力，而是陳述境外勢力利用選舉風潮意圖達成其政治目的之事實。這一場選舉，某境外勢力利用藍營支持者自太陽花學運以來因政治失落所累積的怨氣，正在一點一滴的劣化台灣的選舉文化。透過一個爆紅的政治明星，以及大量非理性輿論對政治對手的謾罵，藍營支持者在打破失落感的過程中重拾信心，但也恐怕間接的成為其傳遞「假新聞」、進行資訊戰的工具。

這次高雄選舉的意涵已經不只在於某特定參選人、政黨的勝敗，而是一場對台灣民主承受惡意資訊戰的考驗。對於台灣的選舉文化未來的發展也將具有一定的影響力。