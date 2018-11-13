自由廣場》新北青年評審政見辯論會

侯友宜忘了謝長廷？

◎ 李中鼎

新北市長候選人電視政見發表，看到侯友宜副市長一開始便提陳進興案說，他不畏槍林彈雨，衝鋒陷陣將陳進興帶出來。對此筆者必須指正侯副市長的意圖誤導、意圖竄改歷史的錯誤行為。

陳進興曾犯下綁架藝人白冰冰的女兒白曉燕、入侵診所性侵護理師後將其殺害、挾持南非武官等重罪，陳進興被捕後於一九九九年槍決伏法。

友邦駐台武官被挾持，可是驚動國內外的大事，案發當時，任台北市刑大隊長的侯友宜，面對案件只能消極的封鎖現場，直到陳進興主動要求要當時什麼公職都沒有的謝長廷律師進入官邸談判，過程中，陳進興數度激動持槍，手無寸鐵也沒有穿著防彈衣的謝長廷事後表示，心中確實恐慌。

謝長廷在官邸內安撫陳進興，並成功先帶出武官的女兒克里斯汀。後來謝長廷再與監察委員葉耀鵬進入官邸，接受陳進興等人陳情、要求，並勸說陳進興投案，當晚陳進興決定釋放人質棄械投降，於是謝長廷與侯友宜進入官邸將陳進興帶出。

陳進興縱然罪不可赦，但當時的情境，如何避免衝突擴大造成無謂的傷亡才是首要任務，若沒有謝長廷三進三出拚上性命斡旋，哪裡輪得到侯友宜穿著防彈衣戴著鋼盔帶出陳進興？

歷史事實不容扭曲甚至誤導，侯友宜在政見發表會上的說法，不只是獨攬功勞，更是竄改歷史真相，欺瞞所有選舉權人的行為。

（作者為新北市民，台北教育大學臺灣文化研究所研究生）

市政藍圖還是說文解字？

◎ 林承南

新北市長候選人政見辯論會剛剛落幕。

新北市作為台灣人口最多的城市，對於全國政局有著關鍵性的影響力，新北市長選舉的結果不僅牽動各政黨勢力的消長，甚至會牽動二○二○年總統大選的走向，如此動見觀瞻，新北市自然成為全國關注的焦點，選民也期盼儘快看到一場公平公正的辯論，以此檢視候選人的政策論述與施政遠景。

雖然蘇貞昌自八月起不斷邀請侯友宜進行市政辯論，但這場辯論會不僅在侯陣營百般閃躲與政治算計下才姍姍來遲，更諷刺的是，好不容易舉辦的辯論會，仍在侯陣營堅持下，被迫取消交叉詰問和全國性電視台轉播。作為主要政黨的候選人面對辯論卻如此扭扭捏捏，著實令人感到可笑與可悲。

更有甚者，在辯論會裡，相對於蘇貞昌侃侃而談他縣長任內如漁人碼頭、松年大學、廣設一六○家老人安養機構、博物館等政績，以及未來如何向中央政府爭取預算資源、在中美貿易戰引導台商回流等議題，我們卻只看到侯友宜花了極長時間說明自己名字諧音「厚友誼」由來，試圖以「說文解字」來拖延辯論時間。

作為朱市府八年的副市長，整整十二分鐘的結辯，都在抱怨對手陣營對自己的逃稅與財產來源質疑，卻絕口不提自己副市長任內有何政績。對於提問人關於選前是否能公布選舉經費的提問，竟然也沒有回應。蘇、侯兩人的高下，筆者相信民眾心中已有了精準的評價。

畢竟，一位是對於自己過去施政能如數家珍，對於未來願景又有明確藍圖的候選人；另一位，是既講不出自己過去在市政的表現，又無法提出一套合理的市政願景與藍圖，只想著將辯論會扭曲成說文解字節目，用敷衍的態度拖辯論時間的候選人。誰有資格領導一座四百萬人的全球城市？答案不言自明！

（作者為新北市民，就讀中正大學政治學系）