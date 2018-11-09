自由廣場》馬英九無條件降書

◎ 莊勝榮

十一月七日也是美國六日的期中選舉日，台大法學院霖澤館有兩場重要的演講，一場是一樓馬習會三週年，馬英九主張接受九二共識，即台灣是中國不可分割的一部分，並拋出不排斥統一之選項；三樓則是民事訴訟法權威邱聯恭教授所著「程序制度機能論」入選台大九十週年選輯，他講述平衡實體正義及程序正義，除了職業法官外，由參審法官、民間法官、仲裁人、調解人、紛爭當事人的協助者、律師、公證人、心理諮商師、社會工作師，協助處理多元性、多樣性、不同類型之紛爭，避免為了追求客觀實體法，而犧牲當事人憲法上之財產權及自由權。此學說顛覆德國、日本的傳統學說，可說是法學的新發明，堪稱法律界的思想革命。前者追求「統一」，後者追求「正義」，同樣是法律人，高下立判。

馬英九當總統時主張「不統、不獨、不武」，並主張「一中各表」，所謂一中是中華民國代表中國及一中是中華人民共和國代表中國，各說各話，但在國際強權勢力下及敵大我小氛圍下，各表之結果，台灣是表在中共的框架下。各表只是自己在爽，結果仍是「文字投降」，自我矮化、弱化，沒有占到便宜，雖比九二共識沒有一中各表好，但也好不到四十分的程度。

台灣跟歐美日一樣是民主自由人權法治的國家，跟中共「沒民主沒自由沒人權沒法治」，是南轅北轍截然不同的生活方式及政治體制，馬英九卸任後，在馬習會三週年將「不統」改為「不排斥統一」，不管他在下什麼棋，玩什麼把戲，那些都不重要，雖然也是他的言論自由，但一個卸任總統，講有失中華民國或台灣國格的言論，此種無條件統一的論調，他大概可以從歷史的舞台上謝謝收看了，因為無條件統一就是投降，這種票房毒藥，還有票房嗎？

如果馬英九主張中國在「民主自由人權法治」的情形下，台灣不排斥與他們統一，他還算有智慧，但他演講時沒有講這種前提，光跳躍式「不排斥統一」，恐怕不只是智慧不足，連小聰明都沒有。這種不排斥統一，沒有前提的論調，台灣社會能接受的，恐怕只有中共的同路人了，絕大多數民眾無法接受，因為照目前中共的體制及生活方式，無條件統一就是投降，誰能接受？

（作者為律師）