自由廣場》（林保華專欄）蔡英文的反併吞外交

雖然中國多次挖走台灣邦交國，無所不用其極打壓台灣的國際空間，然而近日立法院長蘇嘉全在華府拜會美國眾院議長萊恩，是兩國國會議長十年後的再次會晤。而今年七月下旬，蘇嘉全院長也訪問法國國民議會，這是歷史上首次。

九月三日，蔡總統在歐洲議會發表錄影演說，表示中國正在改變兩岸穩定，希望和有共同理念的歐洲夥伴一起努力。這也是歷史上首次。同一天，台灣陽明海運貨櫃輪進入德國第二大城漢堡港時，港口播放中華民國國歌，全球罕見。

歐盟有二十八個國家，基本上是民主與經濟發達國家，與台灣有共同的價值觀。台灣這些外交成就不容小覷。民進黨執政後，蔡總統即派謝志偉出任駐德代表；吳志中則進入外交部出任政務次長，在熟悉外交業務後於吳釗燮擔任外長後再出任駐法代表。德、法是歐盟最重要的兩個國家，謝、吳兩位曾經在這兩國分別拿到博士學位，熟悉國情而拚外交。

謝代表在扁時代已經派駐過德國，這次更加得心應手。上個月他回國述職，我們短時間相聚，他說起他的經驗：在說中國要吞併民主的台灣時，這些國家很同情台灣，願意與台灣站在一起；可是如果說中國反對台灣獨立，要統一台灣時，這些國家就覺得統獨是你們自己的事，與他們無關。因此謝志偉特別強調要我們多宣傳台灣的民主價值。

這些都說明，蔡英文執政以後，就結束了馬英九的外交休兵，連同台美與台日關係的提升、新南向政策與民間外交等等，在外交上早已開展反對中國併吞的行動，所以中國才會對她如此恨之入骨，極盡打壓凌辱之能事。中國當然也不會忘記對台灣與綠營內部進行分化瓦解，這是他們最擅長的手段。外交是內政的延續，不能想像在外交戰線如此抗壓的總統，會被污衊成是背叛台灣價值，與馬英九一樣須被教訓的賣國貨色。

當然，台灣的官式稱號是「中華民國」，漢堡演奏的國歌還是「三民主義」，然而目前台灣作為一個國家的對外標誌還是這些。在國外響應太陽花學運的台灣留學生拿出來的還是中華民國國旗，我們心目中的未來台灣國歌，外人也只會當作一般的台灣歌曲。制憲改掉這些，台獨絕對贊成，華獨會有保留，統派則必反對，國際環境也還不允許。唯有大家繼續努力，將來才能改成恰如其分的國號。在這以前只能先保留現有的「國」，好過甚麼也沒有吊在半空中。

事物的變化都有量變到質變的過程。東歐國家也是經歷了波茲南事件、布達佩斯屠殺、布拉格之春，最後在柏林圍牆倒塌後才先後實現獨立。台灣的寧靜革命免於流血，正在期待新的全球民主浪潮到來。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）