台灣正陷於政治紛亂狀態，主權真正獨立與民主化意味的改革之路，本來是台灣國家重建與社會改造之途，但權力的傾軋發出不諧和音，在一邊跌倒一邊發現的情境，不確定的發展彷彿陰影籠罩。政治狀況，讓人搖頭。這就是台灣嗎？

二○○○年政黨輪替，本被譽為寧靜革命，但台灣的國家並未真正轉型。中國國民黨的問題雖近乎解決，但之後是中國共產黨挾持的中華人民共和國，以正統中國脅迫流亡在台灣的中國依附屈從。外部問題形成台灣更大的困擾，不只國民黨舊勢力反撲，本土陣營改革力量也矛盾四起。無黨有派、比起從前的無黨聯盟似乎另有聲色。台灣的政治為何發展成這樣，難道政治是無本生意？

已故愛爾蘭文學研究者吳潛誠，曾以許信良和林義雄兩位民進黨主席為例，談到台灣政治改革運動的文化課題。許信良在一九九六年還脫黨與民進黨提名人彭明敏競選。而林義雄在黨主席任內輔佐陳水扁當選總統，後來退黨。

吳潛誠提到一九八○年代，許信良到美國西雅圖訪問，在私下座談愛爾蘭問題時，不經意地說：「如果今天讓愛爾蘭人投票決定國家前途，他們可能不贊成獨立，…因為在政治和經濟上反而壞處較多。」吳潛誠說，做為一個識時務者，真正的理想不會存在。這也是台灣政治改革運動的隱憂。

吳潛誠以愛爾蘭文藝復興運動中，對葉慈影響很深的歐李瑞為引子，談到林義雄。歐李瑞涉嫌叛亂被英國政府逮捕入獄，原為政治人物的他，後來全力推動經由文化和教育促進愛爾蘭意識。但在台灣這並不被廣泛重視，相對而言太孤高了，甚至會被說不懂政治。

從台灣看愛爾蘭，其實就是從愛爾蘭看台灣。參與愛爾蘭文藝復興的人，很多是英國人的後代，是Anglo-Irish。戰後移入的有些新台灣人即是。可惜，不只本土台灣政治人物不一定真正重視建構新國家，遑論仍附隨在國民黨的反動力量。

包括民進黨在內的台灣政治改革運動陣營，有許信良這類人，權謀轉向、變色，也有林義雄這類人，堅持理想。台灣的民主化和真正獨立尚在顛沛之中，除了外部原因就是內部原因。台灣有些文化人常常依附政治人物的褲腳，並未形成真正重要的文化力量，不足以導正方向。戒嚴時代如此，民主化後依然如此。

經濟功利主義，而不是文化的價值影響了台灣的政治，即使改革運動的陣營也一樣。吳潛誠感嘆：台灣自己的同胞，有時候並不那麼可愛。…但這裡發生的一切，我們有切身感覺。也許是喜悅、也許是病苦，…但我們難以置身事外。

（作者李敏勇，詩人）