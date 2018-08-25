自由廣場》強降雨的工程驗收

◎ 張國輝

最近中南部午後常有強降雨的關係，路面積水的情況十分嚴重，南台灣在二十三日還引起致命性的熱帶低氣壓，高雄一處工地鷹架被強風吹垮，壓死三名路過民眾；而台南的一家幼兒園，還以橡皮艇救出七十一名受困的幼童。

再說台中、彰化地區雖有四十多座的滯洪池，如台中市的坪林公園、秋紅谷及彰化員林亦有大型的滯洪池，但因未發揮預期的效果，也引起輿論的批評。

針對滯洪池的幾個原因，筆者的觀察是，一、滯洪池與周邊道路的排水系統未連結，加上道路有管線工程在進行，突然的強降雨應變不及，如前幾天的強降雨，不僅台灣大道成為台灣大排，連第四台的管線也被大水沖壞，全區的電視無一倖免。

二、滯洪池周邊道路沿途的社區，有些商家或住戶為了進出方便，將人孔蓋用水泥封掉或人孔蓋遭路樹的落葉、垃圾封閉，這些因素都讓雨水進不了雨水道，道路成了排水道，滯洪池在沒有水排入的情況下，根本無法發揮效果。

以往即有多件在台中地區因大規模的土地開發，致周邊發生水患的前例，如民國九十一年中科開發時，相鄰的林厝里農業區不僅農田泡水，家家戶戶也浸在水中，讓當地居民苦不堪言。因為大型的土地開發，會改變原來的地形、地貌，自然也會影響水文，后里的花博特區如果不記取這些慘痛的教訓，強降雨倒楣的是隔壁的豐原。

這幾天的豪大雨是對政府近年剛完成的設施的驗收，工程單位不要怨天尤人，各縣市政府只有虛心的檢討、檢討、再檢討，並針對缺失改進，才有機會趨吉避凶。（作者從事社會工作）