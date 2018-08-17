自由廣場》中國文革又來了

◎ 愚工

一九六六年十二月，劉少奇的女兒劉濤貼出《造劉少奇的反，跟著毛主席幹一輩子革命》，不到一個星期，又與弟弟劉允真貼出《看！劉少奇的醜惡靈魂》。文革時，不知有多少死心塌地的奴才為了表達對領袖的忠心，與自己的父母劃清界線，把自己的親生父母推入地獄，帶給親人間真正的、無可挽回的決裂。

文革年代，子女為自保，與父親劃清界線的人間悲劇，中國著名導演張藝謀對於這種悲劇有一段說明：至於你說到出賣或告發這樣的事，在那個時代特別普遍，叫「劃清界線」，跟父親一代劃清界線比比皆是。他們說這個會不會太冷血？我說你這個「冷」字用錯了，那是「熱血」，它是什麼？它是忠誠。所以，是那個時代特殊的一個東西，今天有很多年輕觀眾覺得好像很特別，其實凡是過來人，都知道這種事情太多了。

最近台灣本土的85度C連鎖餐飲店洛杉磯分店，因蔡英文總統去喝咖啡，而被迫要與台灣劃清界線；先前台灣本土藝人林心如的作品因接受台灣文化部的補助，而被迫要與台灣劃清界線；不久前，台灣本土藝人宋芸樺為了中國市場，而被迫要與台灣劃清界線…。

文革年代強迫子女與父母「劃清界線」，表示對國家的忠誠，這種張藝謀口中「那個時代特殊的一個東西」，最近又在中國死灰復燃。中國強迫台灣企業、台灣藝人與自己母親—台灣「劃清界線」，表示對中國的忠誠，這種在推崇個人崇拜的毛澤東集權統治下的文革 「瘋潮」，重現在也是推崇個人崇拜的習近平集權統治下，這正應了「歷史不會重演，但總是驚人相似」的名言。上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，文革讓中國實質停滯至少二十年，新的文革「瘋」很有可能讓習近平的「中國夢」碎而跨台。大家姑且拭目以待。

（作者從商）