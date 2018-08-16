社論》如何避免大禍臨頭？

美國與土耳其摩擦擴大，相互提高關稅報復，加上美元升值、升息，使國際資金大量流出新興市場，導致以美元計價外債規模龐大的新興市場償付困難，債務危機隱然成形，土耳其則首當其衝，土耳其幣里拉劇貶，今年至今約貶值四成，災情慘重，恐慌情緒更蔓延至鄰近國家及新興市場，引發部分新興市場貨幣重貶，造成全球股匯市動盪，金融危機似乎一觸即發。諾貝爾獎得主克魯曼（Paul Krugman）指稱土耳其現況將重演一九九七亞洲金融風暴，憂心實體經濟受到重創。

土耳其是否為亞洲金融風暴翻版？危機是否擴及其他新興經濟體？克魯曼看法悲觀，形勢也確實依然凶險，但由事態演變看來，危機似乎可以獲得控管，侷限於土耳其一國，蔓延至其他新興市場的可能性不大。首先，土耳其近年ＧＤＰ成長亮麗，二○一○年經濟成長率達八．五％，二○一一年為十一．一％，去年是七．四％，超越中國，外國投資人對之充滿信心，乃有資金湧入，企業大量發行美元債券。儘管如此，去年底全國外債餘額占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重達五十三．四％，仍遠低於許多國家，與亞洲金融風暴時新興市場之超高負債比更是不能相提並論。因此，經濟基本面並未有嚴重惡化的跡象，危機顯然在於美國與土耳其之間的地緣政治摩擦，以及土國總統個人欠缺治理能力，企圖干預市場所致。

換言之，土耳其幣里拉重貶，係因政治危機引發國內恐慌，讓外國投資人失去信心；土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）強調土國經濟基本面良好，同時批評美國才是金融危機的始作俑者，平心而論，並非全然推卸責任之詞，美土均應承擔部分責任。

其次，土耳其風暴是否具有擴散效應，並不足為慮。亞洲金融風暴爆發時，新興經濟體因前景看好，普遍借貸巨額美元，外匯存底偏低，因此一有風吹草動，外資竄逃，便導致匯率劇貶，而貨幣重貶更無力支付外債，形成惡性循環，造成金融風暴如推倒骨牌般，新興市場一個接著一個倒下。但亞洲金融風暴後，經過二十年的休養生息，多數新興市場財務體質大獲改善，外匯存底豐厚，據彭博統計，中國以外十二個大型新興經濟體的外匯存底合計三．一五兆美元，遠高於二○○九年的不到兩兆美元；扣除中國和土耳其，其餘十一個大型新興經濟體，二○一六年之後已從經常帳赤字轉為盈餘，就連菲律賓、印尼和印度的經常帳赤字占ＧＤＰ比都不到二％。易言之，土耳其危機既不如亞洲金融風暴之規模，而多數新興市場體質也多有改善，應可形成防火牆阻止金融風暴蔓延，似可不必杞人憂天。

總之，土耳其危機，應為個案，不致以鄰為壑，最怕的是，政治人物自以為神通廣大，又不聽專業意見，亂下指導棋，反而壞了大局。至於台灣這幾天股匯市的一片愁雲慘霧，或許是過度反應，但也可能其實並非反映土耳其的緊張情勢，而是憂心中國即將來臨的金融危機。土耳其無論在地緣政治或經貿上，與台灣距離遙遠，如果有所牽連，頂多就是台灣俚語所稱「掃到颱風尾」，傷及皮肉罷了。反觀，由於台灣對中國的經貿高度依賴關係，一旦美中貿易戰火升高，例如美國對中國的第二波制裁清單包括「中國製造二○二五」受惠產業，將使我關鍵產業的半導體無法倖免於捲入戰火。

除了美中貿易戰，中國的債務危機，包括家庭負債、企業債、政府債、及影子銀行、Ｐ２Ｐ網路借貸平台、房地產市場等，均已呈現嚴重泡沫化現象，一旦引爆破滅，以中國全球第二大經濟體之規模，堪稱為金融核爆，將產生可怕的摧毀力。而台灣不但地緣上接近中國，產業的製造基地也多在中國，經濟上有著千絲萬縷的複雜關係，中國若是產生金融核爆，其輻射污染必然飄散到台灣上空。因此，中國潛在的金融危機，才是台灣應該正視的核心議題；有此認知，方可及早做好準備，降低對中國的經貿依賴，才可避免臨頭之大禍。