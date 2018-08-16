自由廣場》國際政經局勢裡的北風與太陽

◎ 王崇旭

近幾年中國的經濟實力大增，期望提升國際地位，兼併台灣的政策也從未改變。從蔡總統上任以來，壓迫不曾停歇，包括航艦與軍機繞行、斷我邦交、強迫各航空公司更改台灣稱謂、藝人被迫因認同道歉、拔掉台中東亞青運的主辦權。如同四月蔡總統出訪史瓦帝尼，解放軍在福建沿海舉行實彈演習，本週日總統再出訪巴拉圭，中國媒體宣稱黃海海域自十日至十三日晚間舉辦軍事活動，顯然目標仍在恫嚇蔡總統與台灣民眾。種種行為對外宣稱是警告台獨言論，不就是如同北風想吹掉旅人外衣一樣嗎？其實多數台灣民眾並不想與中國為敵，更何況有許多台灣人在對岸求學、工作。如此的作為，即使獲得國民待遇，台灣人在對岸發展卻更加為難！

美中兩大國近期的貿易衝突，川普拉高關稅，連帶台灣的某些產品也受波及。況且台灣不少中小企業在對岸投資，卻極少有人會單獨譴責川普的保護主義。原因無他，因為台灣曾經列名美國的貿易黑名單之一，已學得沒有永遠佔便宜的貿易關係。美國對付貿易逆差國的手段極多，只是做不做的差別。川普政府用好幾階段來吸引資金與製造業回流美國，取回工作機會，還順道拆解了北韓這個區域地雷。藉由政策引導慢慢地放出威力，就像童話故事中的太陽一樣，連鴻海郭董也到美國開闢生產線。台灣中小企業自然只能順著美國的政策，慢慢把產能重心挪移到受影響較低的區域。政府或可順著這波經貿戰，協助企業轉型與升級，加強與國際的連結。

北風與太陽，台灣會靠向哪一方？已不言可喻。

（作者為​台北市電腦公會-智慧學習產業聯盟會長）