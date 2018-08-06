自由廣場》人事不除垢 司改路遙遙

◎ 劉一德

花蓮地檢署檢察官林俊佑因懷疑女兒遭霸凌，帶警察強行進入幼兒園訊問，遭起訴。法務部在難敵社會怒火，改調不成後，火速由檢審會做出停職處分，並將其送監察院；未來監院調查，如決定彈劾，再由職務法庭做最終懲處。不適任司法官的退場障礙重重，再度引發議論。

首先，刑事審判部分，因須嚴守罪刑法定原則，且被告為具有法律專業的檢察官，不僅審理期間漫長，如再加上官官相護的司法生態，最終未必被判有罪。至於監察院調查，回頭一想，同為檢察總長，陳聰明只涉及行政不法、道德觀感不佳，就被彈劾；黃世銘已被起訴，最後還被定罪，卻未能通過彈劾，使案件無法進入職務法庭審理。誰還會期待或相信監察院的調查結果？

其次，職務法庭審理部分，依現行規定為司法官自己人審自己人，完全陷於自我掩飾與保護的窠臼。較近的例子是，台北高等行政法院法官陳鴻斌，因涉騷擾女助理，原遭「免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」懲處，但卻提起再審成功，獲改判罰薪，不用免職，令民眾錯愕。

最後，林檢察官未來就算被職務法庭判定不適任，只要不是遭到「免除檢察官職務，並喪失公務人員任用資格」；或是「撤除現職，一年以上五年以下內停止任用」的懲處；而是「轉任其他職務、罰款或申誡」的輕罰，還可以轉任律師，延續職涯的第二春。整體而言，現行「法官法」對於司法官身分及福利的保障周延；但對於淘汰不適任司法官的設計，程序冗長，毫無透明度，更缺乏外部機制加入，司法官退場困難重重，還比較像是一部「無良法官保護法」。

翻開我國司法改革的歷史，官方司改會一九九四年成立，民間司改會一九九五年成立，至今已二十幾年。一九九九年召開的「全國司法改革會議」，對於該如何淘汰不適任司法官，淪於空泛，成效不彰，以致社會上對於淘汰不適任司法官的呼聲，未曾間斷。

蔡總統承諾的「司法改革」獲得最多的掌聲。二○一七年召開的「司法改革國是會議」，對於淘汰不適任司法官，已做出提升職務法庭外部參與度和透明度，及落實司法官淘汰和懲戒制度之結論。理當善用民氣，劍及履及修法。只要能快速汰除不適任司法官，總統民調自然就會提高。

（作者現任台聯黨主席）