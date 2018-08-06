自由共和國》林保華／美國主導「孤立中國」統一戰線現出雛形

美國總統川普（右）與歐盟執委會主席容克（左）在白宮會談後宣布，雙方達成協議，美歐結盟抗中。（路透檔案照）

林保華／時事評論家

美國總統川普與歐盟執委會主席容克七月二十五日在會談後共同宣佈，雙方達成協議，美歐結盟抗中。最有意思的是，之前中國要聯歐抗美，被歐盟拒絕；這次歐盟答應進口被中國課以重稅的美國黃豆，破解中國打擊支持川普的選區。加上七月十七日歐盟與日本簽署了範圍廣泛的自由貿易協定；美國與日本亦將簽署，意味著世界最大的幾個經濟體將中國踢出局，自組新群，世界貿易組織（ＷＴＯ）或將名存實亡。白宮首席經濟顧問庫德洛受訪表示，這份協議讓中國的處境相當艱難，中國正在被孤立。

毛澤東在抗日戰爭期間制定了發展進步勢力、爭取中間勢力、鼓勵頑固勢力的統戰策略。現在正被美國「以其人之道，還治其人之身」。現在擔任川普顧問的白邦瑞就專門研究中國如何欺騙美國的古今策略予以反制。

其實，在經濟上孤立中國以前，美國已經開始在政治上孤立中國。歐巴馬的「重返亞洲」就是從中東抽身回到亞洲對付中國，只是歐巴馬的軟弱性格，說多做少，在哥本哈根與杭州還被中國領導人欺凌也不敢聲張，縱容了中共的氣焰，把目光當紙老虎，導致這次在經貿戰中的誤判。

去年十一月上旬川普出訪中國時，美國就推出「自由印太戰略」，這比「重返亞洲」範圍更加廣泛，明顯也是反制習近平的「一帶一路」。配合這個政治戰略，美國在軍事上也空前活躍，與這個戰略的四個頂端國家日本、印度、澳洲展現軍事合作，並且得到法、英歐洲國家的支持。今年五月更把一月已經邀請的中國踢出環太平洋軍事演習，受邀參加的國家卻新增以色列、巴西、斯里蘭卡與越南，等於納入印度洋與中東國家。因此同時也將美軍的太平洋司令部擴大為印太司令部。這是在軍事上真正孤立中國。

這個行動對中國是巨大震撼。可能成為習近平下一個中美經貿戰犧牲品的中國駐美大使崔天凱七月三十一日在駐美使館為慶祝中國建軍節的酒會上講了一句無厘頭的話：「推動兩軍關係成為兩國關係發展的『穩定器』。」這等於把中國外交部的責任推給中國軍方。難道是軍方鷹派綁架了外交部？但是不管外交還是軍隊，其中央的「委員會」主席都是習近平啊。

民主國家的經濟聯盟因為「孤立中國」而政治化；自由印太聯盟也從政治軍事開始而經濟化。美國商會七月三十一日舉行「印太企業論壇」，國務卿龐皮歐發表演說指出，美國退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），但與印太地區的交往並沒有中斷，因為經濟安全就是國家安全。他宣佈美國將為「印太倡議」投入一億一千三百萬美元的頭期款，以推動數位經濟、網路安全與基礎建設，這是美國政府對印太地區的承諾，但真正的資金必須來自私部門。

如果這個趨勢發展下去，ＴＰＰ將被規模更大的跨印太夥伴關係所取代。不但ＷＴＯ將被架空，聯合國也會被架空。因為從安南擔任秘書長以來，聯合國幾乎被中國半控制。今年六月十九日，美國正式退出聯合國人權理事會，美國對ＷＨＯ偏幫中國、排斥台灣的不滿也顯而易見，加上還有許多聯合國屬下組織都被中國以種種不當手段侵蝕介入，因此不排除未來將會有新的國際組織出現與聯合國分庭抗禮，進而取代聯合國。

然而在美國全球戰略佈局中，還有兩個不足點：一個是中國對非洲的大舉入侵，從政經軍到人口的遷入；一個是中國進入美國後院的拉丁美洲，除了拔除巴拿馬等台灣的邦交國，還在阿根廷建立巴塔哥尼亞打造的太空任務控制站，已於今年三月正式啟用來蒐集情資。中東地區是美俄中在糾纏，目前俄羅斯基本上與中國一邊，美國正籌組「阿拉伯北約」組織，美俄若能改善關係，就可抑制中國在中亞與中東的發展，中國「一帶一路」的一帶就斷帶。

能不能徹底孤立中國，俄羅斯是關鍵因素，習近平非常了解這點，所以一再拍普廷的馬屁，五年見普廷二十四次。然而普廷根本看不起習近平，暗諷他居然要修憲來延長任期。俄羅斯對中國盜竊高科技也十分警覺，西伯利亞的居民更擔心大量中國移民進入，破壞當地生態，還可能將來要收復祖宗留下來的「失土」。所以習近平對最近的「雙普會」非常緊張。不過普廷到底是克格勃出身，性格陰狠，而且因為利益關係不易擺脫中國，所以美國更需要高瞻遠矚多與俄國青年交流，他們更容易接受美國文化而演變成為真正的民主國家。如果這個目標實現，世界大勢就大致底定了。

川普的中國政策得到民眾與企業界的支持，所以兩份重要民調上升到四成五與四成的支持度。這對習近平絕對是噩耗。「孤立中國」，還是把它當地球村的一員，希望它改惡從善，融入國際社會。如果中國堅持其頑固立場，一旦矛盾激化而爆發戰爭，那就不是孤立的問題，而是你死我活誰消滅誰的問題。