社論》打破在野黨魔咒

教育部長葉俊榮以「有溫度的溝通」，試圖「各退一步」為台大校長遴選爭議解套，但搞了半天台大遴選委員會卻重彈舊調：管中閔教授兼職獨董不影響遴選結果，籲請教育部應儘速依法聘任管教授為台大新任校長。「有溫度的溝通」，碰了一鼻子的灰，不知要如何找下台階；前教育部長吳茂昆，也不知情何以堪。而內政部長徐國勇新官上任，幾天前拋出「青年買房自備款一成」，但外界質疑聲浪不斷，內政部只好喊卡。小英政府民調低迷不振，年底選舉轉瞬將至，屋漏偏逢連夜雨，真令人捏把冷汗。

已經執政兩年多了，但小英政府似乎仍未體認到，政府政策必須貼近民眾、苦民所苦，一出手就要讓多數人有所共鳴；而且，政策的輿論反應必須事先評估，因為現在是立即反應的數位串流時代，新舊媒體的加乘作用，往往在政府政策一言既出之際，便接著在言論市場定型化了。還沒成熟的政策構想，千萬不要為了轟動效應而輕率發言，好事變壞事。際此民主躁動期，主政者很難期待言論巿場的歌功頌德，最好是在公佈政策之前做好縝密規劃、沙盤推演，讓社會大眾在第一時間就掌握到正確訊息，不致被刻意帶風向的特定網軍酸民所誤導。而如果政策是對的，政府更應挺身為政策大聲辯護，不能聽到雜音就退縮。

從年金改革到台大管案，小英政府原本站得住理字，也獲得多數民意支持。但是，從年金改革拖拖拉拉，到台大管案的「各退一步」，徒令對手集結反撲，一再加深決策粗糙的社會印象。尤其是，歷經三位教育部長，都無法將台大管案搞定，政府即使有理也落到講不清了，台大遴選委員會自然更我行我素。如此這般，只看熱鬧、看不懂門道者，難免對政府決策疏失產生疑慮，反方也得以藉此大作文章、顛倒黑白。如今，台大管案的處理方式，不得不令有識之士擔心，「各退一步」淪為「敵進我退」。完全執政的大好機會，卻處處受到反改革勢力掣肘，支持改革著鬱卒不堪，孰令致之？

回顧兩年來，小英政府揭幕，改革的戰場一哄而上，缺乏循序而進的戰略與節奏，各個戰場的司令亦缺乏實務經驗，及至改革現場面臨困境，又未能及時調整步伐，於是，為改革付出沒必要的代價，其中最為無法挽回的，莫過於時間。總統一任四年，光是年金改革，就南征北討了兩年多，而且戰場還清理不了。台大管案，會不會延燒到二○二○，誰也不敢說。迫在眉睫的是，三個多月以後就要地方選舉， 有感政績至今寥寥可數，小英政府還有多少時間拚經濟？改革這種送分題都搞到及格邊緣，經濟成長、就業所得、少子化與老齡化、外交出擊與兩岸關係、軍事防禦與捍衛主權等棘手問題，還有多少餘裕得以全力以赴？中國這個外患，無法操之在我，但若內憂與外患連成一氣，那就不能老是怪前朝了。

「民進黨還是比較適合當在野黨」，是一種非常可怕的市場定位。這個殺傷力十足的魔咒也提醒民進黨，必須努力扮演一個稱職的執政黨，完全執政要有相應的完全負責，該堅持的就要堅持到底，面對困難化錯誤為成長激素。民調起伏可資參考，重要的是能否拿出政績、擄獲人心。馬英九執政失敗，這是藍綠皆知的事實，民進黨也從中獲益了，社會並不期待民進黨拿他來開脫責任。蔣介石是轉型正義的對象，不是動搖小英政府執政基礎的現行犯。民進黨要面對民進黨，蔡英文要面對蔡英文，當家的本來就要顧家。正常國家的願景，要以經濟民生為起點，才能行穩致遠。民進黨第二次執政了，而且是得來不易的完全執政，一定要善用內外的機遇，將自己脫胎換骨為成熟的執政黨。小英政府，前兩年也許跌跌撞撞，但若至少讓人感覺到進步不懈、漸入佳境，就能嘗到倒吃甘蔗的滋味。