社論》假疫苗之亂 中國的弱腹部

習近平正在出訪行程，中國卻爆發假疫苗之亂，一時之間民情沸騰，已有家長開始攜帶子女到香港施打疫苗。從毒奶粉到假疫苗，最基本的民生需求與社會安全，都亮起了紅燈，只是不定期露出的冰山一角。其實，所謂的中國夢、強國夢、厲害了我的黨，這些偉大的口號，最怕的不是被外力戳破假象，而是無日無夜發生在中國社會的民生危機，最有可能衝垮民族主義的河堤。每當這樣的恐怖事件連官媒都壓不住了，中國人民便再一次清醒地認識到，中國強、銳實力其實有一個不堪一擊的弱腹部。

中國假疫苗之亂，堪稱一黨專政的必然產物；國家資本主義，宛如國家掩護著貪婪資本主義。有身在假疫苗重災區的家長，眼睜睜看著子女使用了假疫苗，但官方一直沒有任何說法。地方公安還意有所指，不要把矛頭指向黨和政府，而要指向生產假疫苗的企業。也就是說，千錯萬錯都不是黨和政府的錯。然而，一黨專政之下，生產假疫苗的企業，講政治勝於講專業，沒有政商掛勾搞得出甚麼花樣？一黨專政下的問責，到了黨跟政府的腳前，就必須到此為止，這樣的國家有什麼資格批評西方民主，吹噓中國式民主的優越性？

像中國這樣的數位專制國家，政治機器嚴密掌控社會部門，連有組織的反對勢力都禁不起打壓，遑論個別的維權事件。中國在國際上的歐威爾式胡言亂語，先決條件是國內更歐威爾式的專政，以確保中共這個權力組織穩如泰山。不過，近年來中國卻出現了另外一種可能性，搞不好最終將構成非典型的顚覆力量。例如，原本沒有明顯政治動機，卻滾雪球般凝聚人民不滿力量的民生議題。因為，政治上的異議活動，大部分中國人民或許避而遠之，但是切己的身家性命危險，很容易集合群眾的集體恐慌。再如，成長趨緩、貿易戰等經濟危機，很可能導致人民群起質疑習近平無限擴權的正當性。

於是，中國假疫苗之亂，喧騰於習近平出訪期間，北戴河會議前夕，這樣的時間點相當值得注意。在中國的政治現場，屢屢敗於習近平的對手，應該十分清楚習近平的優勢在哪裡，以及自己反敗為勝的槓桿在哪裡。從一胎化到多胎化，不變的是子女是父母的希望，而且，先富起來的那一部分人，對子女健康成長、公平競爭更加在意。厲害的黨、厲害的國，如果連這一點最起碼的安全感都無法給人民，那麼，領導核心淪為眾矢之的，也就不令人感到意外了。絕對的權力要負絕對的責任，這是十九大之後習近平給自己的包袱。

從毒奶粉、假疫苗，扶植紅頂台商，到各級的打貪落馬官員，都可以看出中國一黨專政的權錢結構。那就是，掌握政治權力的勢力，必須把權力化為金錢，所以自由市場的經濟行為，在中國總是被政治干預所扭曲。所謂的打貪，落馬的往往只能被認罪，至於當權派是否清廉，等到他們下一輪被清算才能知曉。當權的時候，出了任何事，都可以在權力掩護之下，把當權者保護得刀槍不入。十九大前夕，習近平下令「不惜代價保護陷入風頭浪尖的高層領導」，就是赤裸裸的寫照。問題是，一旦權力的嘉年華會結束，就像海水退潮一樣，有沒有穿泳褲一看就知道。

今天，中國的維權事件、民主運動，其所要求的無非是政治的透明性，政府要分權制衡，市場要自由開放，企業要公平競爭，劉曉波等人提出的零八憲章，正有此意。另一方面，假使習近平真的遭到黨內挑戰，那也是源自以往的集體領導（坐地分贓），被習近平的一手包辦所取代了，這是一黨專政內的權力與利益的分配之爭，與廣大的中國人民是沒有關係的。也因此，無論他們利益分配分得滿意不滿意，都無意、無法解決毒奶粉、假疫苗等沉痾。因為，中國只有姓黨的武裝力量，人民沒有民主力量。真正生活在中國的平常百姓，應該最能深刻體會到這個國家的外強中乾，或者說，黨強民乾。而中國人民的活力無法得到釋放，中國這個國家能強到哪裡？