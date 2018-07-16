自由廣場》教育部長的「專業」是什麼？

◎ 黃惟冰

內閣改組，教育部長一職最受矚目。有教育團體呼籲，希望行政院能夠提出一個具備「教育專業」的教育部長。

不過，究竟部長這個職位，最需要的「專業」是什麼？ 又，擁有深厚「教育專業」，就足以成為一位好的教育部長，那麼台灣一路以來經歷這麼多擔任過大學校長的教育部長，成績如何？

首先，作為部長，第一個要面臨的一定是人格跟操守上的檢驗，包括財務狀況、婚姻或交友，甚至有無雙重國籍等，而這些，都與所謂的「教育專業」無關。

再者，一個中央部會，自常務次長以下，乃至於各科長，對於所管轄的業務、相關的法規、預算的配置，基本上都是瞭若指掌。因此，部長在一個部會中，在實務面上所扮演的角色，通常都不是「專業意見」的提供者，因為能夠提供的人比比皆是。部長真正的功能，是「政治責任」的背書者，以及當司、局、處意見不一致的時候，進行「調和鼎鼐」的工作，而這些，仍不屬於「教育專業」。

又，蕭規曹隨，無法成就一個優秀的部長，唯有改革才行。而推動改革，勢必衝擊既得利益，講白了，就是會得罪人。試想，一個在教育界長年打滾的人，固然會累積出傳統定義上的「教育專業」，但在此同時，不也是增添了許多人情羈絆？ 當面臨改革抉擇時，一個「局內人」，真能比一個「局外人」更能大刀闊斧？

最後，今天一位部長所要面對最嚴苛的考驗，一是立法委員的質詢，二是媒體的監督。如何在高壓且反應時間極短的情境下，還能簡單易懂的說明政策，進而說服人民與民代，是每位部長都必備的基本功，這樣的能力也不等於「教育專業」。

總結而言，一個適任的部長，都應當「君子不器」。也就是不會只懂得一門手藝或技巧，而是悟性高，氣度大，能夠綜觀全局的通才，那才是台灣今天最需要的人才。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）