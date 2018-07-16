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自由共和國》古懿／一場後無來者的絕唱

2018-07-16 06:00

古懿／中國留學生（美國喬治亞大學）

一九三九年三月，二十八名回回學子為了和日本組織的「華北回民朝覲團」對抗，組成「中國朝覲團」前往沙特（沙烏地阿拉伯）。年輕的馬堅先生在國王面前慷慨陳詞：「中華民族上下一致，同心同德，眾誌成城，共赴國難，成存玉碎之心，不為瓦全之念，日本雖強，絕不能占我國土，制我民心。」

那次拜訪有很強的政治背景。當時日中正在交戰，日本認識到回教信仰和共產主義不相容，因此比較尊重回回的宗教自由，保護回回自辦的報刊和學校，也幫助回回朝覲；然而，有一部分回回人相信中華民族的未來就是自己的未來，而中國也樂於藉此獲得話語權，於是就有了馬堅先生他們的朝覲競爭，以及各種以回教為號召的抗日運動。

在那場爭奪回回人心的角力中，日中雙方誰是誰非暫且不論，然而馬堅先生當時恐怕沒有想到：中國對日作戰勝利之後僅僅五年、回民支隊的救國理想最終實現僅僅一年，他執教過的成達師範就被改制為國立回民學院，他的手稿「教義學大綱」也退出了課程序列，他自己也改行教阿拉伯語，並且再也不能不經中國恩准就訪問聖城。

又過了幾年，北京回民學校的回回孩子也像中國孩子那樣，在政治課堂上念「宗教是主觀對客觀的扭曲反映」，在歷史課堂上念「穆罕默德創立了伊斯蘭教」了。過去幾十年間回回興辦的所有學校莫不如成達一樣，被改造成普通的中國學校，成達的火種於茲熄滅，而中國則在課堂上實現了「中華」和「蠻夷」的一體王化，這是日本人當年做不到、不想做，甚至不敢想的。

一九七○年七月，馬堅先生眼睜睜的看著他的學生陳克禮倒在血泊中，頭顱被中國人的子彈射穿。這位埋頭學問的回回學者在三座大山下自由生長、在國破家亡時開花怒放，卻躲不過終於站起來了的中國。三十一年前的馬堅先生如果預感到學生的喋血，如果預感到中華民族即將施加於回回的千古劫難，他還會不會和這個民族眾誌成城？

今天，北京回民學校的回回孩子和他們的中國同學一樣，在這個遍地流金的黃金時代做著中國夢，在富有伊斯蘭建築特色校園裡學著唯物主義「科學理論」。他們中還有幾人知道馬堅、知道陳克禮、知道成達？他們還有幾人敢想像：被中國老師描述得陰森可怕的那片寂寥夜色，對自己的祖輩來說，其實是被中國這片烏雲擋住的燦爛星空？

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