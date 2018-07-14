自由廣場》一個中國人的一個中國

◎ 劉一德

政治是現實的，在民進黨的執政下，二○一六年以前的兩岸關係情狀已不復存在。此次國民黨前主席連戰率團訪問北京，與中共中央總書記習近平會面，習以「老朋友」稱呼連戰，相敬如冰。說連戰，「身繫民族胸懷、心繫兩岸，在推動兩岸和平發展、兩岸同胞福祉、中華民族偉大復興，做出重要貢獻。」果真如此，兩岸關係也不會走到今天的田地。

連戰提出的意見中，主要是「一個中國」，兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。還說「雙方的法律及體制，都實施著一個中國架構，所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間。」完全悖離民主的原則及台灣的主流民意，否則也不會發生「太陽花學運」，最後導致民進黨完全執政。至於「促進民權民生，振興中華民族」。不要說「中華民族」與台灣毫無關係，光「促進民權」恐怕就嚇壞中國共產黨。

習近平不會不明白，二○一六年以後的連戰，在台灣的政經影響力，已日暮西山。與上一回相較，不要說陣仗由百人減半縮成五十人；原本傳出要隨團參加的鴻海董事長郭台銘和富邦董事長蔡明忠，也不見人影；過氣的棒球選手反倒成為此行的看板人物。世態炎涼，說穿了，就是一場，縮小規模，重演的政治秀。

何以致此？對習近平而言，儘管兩年來已使出渾身解數，對台灣施加前所未有的壓力，但蔡英文總統不為所動，仍堅持不承認「九二共識」。中國對台灣的霸凌，造就了兩岸關係的遲滯與緊張，卻連帶提供了川普總統在對抗中國霸權擴張中，猛打台灣牌的機會，習近平反落入四面楚歌的窘境。

此時此刻，該急的反而不是蔡英文，而是習近平。正值國民黨內，沒有足堪擔任中國在台代言之人，幾乎與台灣失聯的習近平，只能利用連戰的剩餘價值，演齣戲，做做業績，好安撫中國內部的激進反台派。整體而言，此次連習會，陳腔濫調，了無新意。老狗還真玩不出新把戲，看看就好。

（作者為台聯黨主席）