自由廣場》盧秀燕的老把戲，不膩啊？

◎ 徐安笙

日前，國民黨智庫發布一份台中市長選情民調，結果國民黨參選人盧秀燕以三十九．七％勝過現任市長林佳龍三十三％。定睛一看，原來是國民黨自己發的民調。隨著這份「自家人」公布的勝選民調出爐後，盧秀燕跑上各家媒體訪問，一定時不時地吹噓自己領先。

其實，盧秀燕很喜歡民調行銷，二○一四年她擔任胡志強競選總幹事，就高頻率發布胡志強和林佳龍黃金交叉的民調，還被輿論譏諷為幽靈民調；今年盧秀燕也故技重施，早在國民黨初選時，盧秀燕就一連發了十二份「大勝」民調，都以十至二十％差距完勝江啟臣──但最後盧秀燕僅以極小差距「險勝」。

現在輪到林佳龍了！盧秀燕還是想耍老劍屠龍，也是意料之中。近兩個月來，盧陣營積極發布民調。從中天、聯合，到國民黨智庫等機構，一次又一次地宣布盧秀燕民調是如何追趕、打平、超越林佳龍。而且也用頭版、聯播廣告、同黨人士不斷轉傳、渲染。

反觀盧秀燕的對手林佳龍，幾乎不發民調，只有當其他機構做六都、整體區域民調時，順道做的台中市長選情調查，而這時林佳龍反而都是穩定領先，幅度從八％到十一％都有。況且，選舉還有一段時間，仗都還沒開始打，林佳龍怎會希望支持者鬆懈？

明眼人都知，廣發民調其實透露盧秀燕的慌張，也坐實「選區太大跑不完」的無力。但就算選情艱困，該做的還是面對現實、提出正常的政見、老老實實地跑完選區。如果盧秀燕打算選真的，卻還只願做荒腔走板的表面工夫，那只是讓今年台中選情越來越無聊而已。

（作者任職網路科技業，台中市民）