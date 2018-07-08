自由廣場》馬英九重出江湖？

◎ 張千舞

馬英九再戰二○二○的傳言，是一項值得觀察的消息。

首先，有人認為，馬英九項莊舞劍，利用回鍋參選的政治動作，可以施壓小英政府或司法部門，讓他從多起官司全身而退。當然，這有一個前提，也是當今的事實，亦即小英的政績欠佳，民意支持度欲振乏力，連任之路的絆腳石都要一個一個搬開，所以有其政治想像空間。

其次，馬英九果真躍躍欲試，主要也是藍營缺乏共主有以致之。吳敦義、朱立倫、王金平、洪秀柱，在馬英九眼中恐怕頂多是Ｂ咖；靠他們二○二○拿回政權，勝算不大。不過，馬英九也該掂掂自己，二○一四到二○一六年的執政失敗，導致國民黨兵敗如山倒，他在藍營支持者心中還是Ａ咖嗎？台灣社會已經忘記他的「英明領導」了嗎？

再者，這位終極統一狂熱份子，想必念念不忘「馬習會」的人生高潮，如果可以重回大位，再續前緣，將「兩岸同屬一中」的框架搞定，則在中國歷史的定位可期。否則，以目前的情況，政治能量越來越小，未來在兩岸關係注定只能當旁觀者。

目前似乎還看不出來，北京方面對這個傳言的反應。只不過，馬英九的「無能」，已獲國際認證；北京對其「促統無膽」，也印象深刻。假使馬英九沒有萬民擁戴的聲勢，北京大可不必隨這個「假新聞」起舞。

最近由於小英政府表現欠佳，自己的公關行程被刻意吹捧，也許馬英九的自我感覺又上來了。但是，只要台灣社會越來越民主，期待卸任者再回鍋來「英明領導」的社會氣氛就會越來越淡。別的不說，對年金改革不滿的軍公教，恐怕也不會寄希望於馬英九回來替他們「撥亂反正」吧。

（作者為退休教師）