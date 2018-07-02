鏗鏘集》喊救命會被人笑？

多年前，華府一家地方電視台的當紅體育主播在節目上胡謅：「孔夫子說，如果被強暴已不可免，那就放輕鬆享受吧！」

不知道柯粉聽這句話會如何反應，但這個老兄的輕薄言語，引起眾怒，立即被炒魷魚，後來也有政客說這句話而被轟退選。

柯Ｐ沒有這樣說，但他把國家存亡大事，簡化成日常生活關係，一樣是胡謅。中國要強暴台灣，他欣然接受「一家親」，吵歸吵，另一端還要合；為此他對聽了不爽的人說「歹勢」，好像那只是少數刁民。

面對中國的暴力威脅，蔡英文總統呼籲民主國家共同制約中國，柯Ｐ又發酸：你力量不夠，跟人家大小聲，只會被笑而已。他這種憑感覺的話，與「放輕鬆受用」有何差別？

弱肉強食的叢林法則，盛行於帝國主義時代，但經過兩次世界大戰，國際組織、集體安全、國際法及和平解決爭端等原則，已成為民主國家的主流，現在包藏霸權擴張心態的只有反民主的中國。

台灣土地、人民、武力，一對一，當然不能與中國比。蔣介石才真正「不自量力」，不以自衛為滿足，竟大聲喊「反攻大陸」；現在台灣只求生存，中國卻要強行併吞，台灣不以集體安全呼救，難道要悶聲就範，享受被併吞的惡果？

過去幾十年，美國想以交流改變中國，但中國體制不變，經濟靠欺騙西方崛起，更尋求霸權。現在美國承認此計失敗，調整對付中國的策略，可見中國的體制與野心，正是破壞和平與穩定的根源。

蔡英文總統雙管齊下，強化國防，並呼籲民主國家共同制約中國，正是各國的共同利益，也是捍衛台灣獨立生存的必要策略；只有柯Ｐ別有用心，才認為喊救命會被人笑！

（作者王景弘，資深新聞工作者）