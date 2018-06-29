自由廣場》中國市場 掠奪與霸凌

◎ 黃天麟

為進一步在國際上消除台灣，中國在四月二十五日致函四十四家外國航空公司，限期於一個月內將官網上的「台灣」更改為「中國台灣」。

針對北京的蠻橫，白宮新聞秘書桑德斯發表歷來最強烈的公開聲明，稱中國民航局的信函為「歐威爾式的胡言亂語」。儘管美國政府公開反對，據報導所知已有十八家外航聽從中國之指示更改。

為何外國航空公司要屈服於北京的霸凌式指令？就是「為了要保持中國市場，中國市場太大了，約為台灣（客戶數）的六十倍，若只能擇一，只有選擇大的一方。這就是「巨大市場」先天的「掠奪性格」。

中國巨大市場的崛起對全球之殘害罄竹難書，首當其衝者是台灣。抵擋不了中國低工資、大市場誘惑的台商，以商逼政，大舉西進，把技術、資金、源源挹注中國，留下二十二Ｋ悶經濟低度成長的台灣。台灣就這樣被邊陲化了，現在支撐台灣經濟的是當時在政府「戒急用忍」下未去的產業。邊陲化鄰近尤其是同文的小國，是巨大市場帶給全球的初期災情。

羽翼日豐的中國，加入WTO後變本加厲，從磁吸轉趨掠奪，採以國家主義經濟模式把中國蛻變為世界工廠。凡被中國政府切入之產業如鋼鐵、太陽能、LED、面板等無不在中國國家輔助下進行殺價，迫使各國企業在浴血戰中節節敗退，最終由中國獨佔產能，尚未被中國所打倒的產業則被要求將技術轉移給合資公司才能換取市場。這些技術經過中國國內輕微改良，便可無限制運用，打垮外資在中國之市場。

最近美國與中國在經貿科技之摩擦越演越烈，白宮的一份報告直指中國「經濟侵略」，陳述中國如何透過規範，對外商進行強迫性的入股、審批、執照要求及智慧財產移轉。即使大公司如蘋果（Apple）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）都得扈從，因為中國市場大到不能放棄。

以上是當今中國市場「自由貿易」、「全球化」的實情，隨著市場之巨大化，其不公平性正在惡化中，四月二十五日致函四十四家外國航空限期將台灣改為「中國台灣」的舉措，就是巨大市場掠奪性行為之極致，迫使蔡英文總統不得不在二十五日接受法新社專訪時籲各國團結制約中國，因這也是「對全球經濟之霸凌」，是對世界公平貿易秩序的否定。

徹底阻止、懲罰中國這巨大市場之掠奪、霸凌行為，將會是此次「美中經貿大戰」的一項正義使命。

（作者為國策顧問）