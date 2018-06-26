自由廣場》風電破盤價 打臉核電幫

◎ 林清淵

日前離岸風電競標開出跌破眼鏡的破盤價！每度價格為二．二二四五元至二．五四八一元，低於目前台電售電均價二．六二元，逐漸接近世界首座政府無補助風場將於二○二二年在荷蘭完工的距離，台灣再生能源與傳統發電成本價格的黃金交叉點已近在咫尺，顯示政府離岸風電政策一直走在正確的方向上，但仍無法排除核電幫的冷言酸語，理性找出優缺點以說服大眾是政府的要務。

近幾年離岸風電價格因下列原因而大幅下降：

一、風機組件（葉片、齒輪箱、發電機與控制系統等）逐步科技化，可抗強風耐腐蝕，並已提高發電效率達兩倍以上，減少設備零組件製造安裝及維修費。

二、淘汰舊船並量身訂做專為施築離岸風電的施工船舶，減少風機組件船運時間，縮短離岸風電施工時程，大幅降低離岸風電海事工程（水下基礎及塔架）作業成本。

三、培育風電規劃管理專才及具備離岸風電工程施工經驗的技術團隊等。

四、風機組件、施工及人物力管銷成本逐年遞減，化石燃料卻易因枯竭、運輸安全而成本遞增。

化石燃料發電廠的電價成本容易忽略政府投資建設成本，核電廠更未計算「天價」的除役成本，以及有錢也難以解決的核廢料永久儲存問題。而離岸風電的投資與成敗風險都是投資者承擔，政府不須投資即可帶動上兆投資量能，更何況，投資外商將來技轉國內廠商，可促進內需並帶動台灣相關產業的工業升級，改變過去核火電廠的設備與燃料九成以上依賴進口、受制於他人的宿命。

東北季風強勁時，風電可搭配抽蓄水力發電，以水庫儲蓄電能，也可分擔中南部火力電廠的空污問題，以每一百萬瓦（1MW）的減碳量二千噸估計，5.5GW離岸風電每年可以減碳一一○○萬噸，足以因應未來國際貿易嚴格限定使用綠能才能搶訂單的趨勢。

根據外商評估，全球十八個適合設置離岸風電的最佳風場，台灣就佔十六個，若擴大市場經濟規模，與鄰近風場設備共享減低開發商併網負擔，或延長經營年限，台灣之離岸風電價將可再降低取代化石核能燃料，達成政府零補助目標，絕不是核電幫網傳的「風電是貴電」。

（作者任職營建業，台中市民）