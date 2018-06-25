自由共和國》林保華／習近平憂中國海軍重蹈北洋水師覆滅命運？

林保華／時事評論家

川金會期間，中國以在青島召開上海合作組織峰會來抗衡。川金結束後，有些人估計金正恩可能要趕到青島向習近平匯報。然而金正恩那天到夜晚才離開，直接回平壤。追蹤這個新聞也追蹤到習近平的去向，原來他在會後去了當年日清戰爭（甲午海戰）中覆滅的北洋水師基地威海衛的劉公島。

根據中國媒體的報導：習近平六月十二日視察青島海洋科學與技術試點國家實驗室，鼓吹建設海洋強國。隨後習近平乘火車到威海衛，再乘船往清朝北洋艦隊成軍地及曾被日、英軍隊佔領多年的劉公島，參觀北洋海軍砲台遺址、甲午戰爭博物館陳列館。他說︰「我一直想來這裡，來感受一下，受受教育。要警鐘長鳴，銘記歷史教訓，十三億多中國人要發奮圖強。」

習近平的「一帶一路」及在南海、東海的擴張，早就呈現他要建立海洋強國的雄心。然而他又突然跑到北洋水師覆滅基地卻有點突然，只是要煽動中日的民族仇恨嗎？可最近他為了對付美國，極力在修補中日關係。總理李克強五月剛在東京開完中日韓高峰會，中國又迫不及待要在今年再開一次。無他，就是極力見縫插針，挑撥日韓與美國的關係。

然而不久，習近平憑弔北洋水師的謎底揭開了。中央紀委國家監委於六月十六日在官網發出佈告，指負責監造中國國產航母的中國船舶重工集團的黨組副書記、總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法，中央紀委國家監委已對其展開紀律審查和監察調查。這家國企是中國海軍裝備研發主力，航母、核潛艦等先進軍備，包括遼寧艦和第一艘國產航母均與中船重工有關。這樣一位重要人物涉及貪污，由他們研發製造的中國航母當然會偷工減料，甚至難免成為「豆腐渣航母」，還有其他艦艇呢？

北洋水師是清朝洋務運動，學習西方「船堅砲利」而興建的新式海軍四支艦隊中規模最大、投資最多者，規模一度為世界第八、亞洲第一。它成立於一百三十年前的一八八八年，卻在六年後的日清戰爭中受到日本海軍重創，倖存的艦艇全部投降，水師提督丁汝昌自殺。

北洋水師覆滅的原因有各種說法，也有許多辨誣，然而肯定的是整個老大帝國的官場極端腐敗，官員斂財，軍紀渙散，裝備殘缺等等，這怎麼敵得過經過明治維新而脫亞入歐的新銳日本？

現在即使習近平雷厲風行打貪，抓去的將領有一百數十位，然而擔負壯大海軍重任的中國船舶重工集團高層居然敢於繼續貪污，以集團規模之大，貪污者怎麼可能只有一個人？一般都會有一個集團。更奧妙的是，中紀委派駐中船重工的反腐官員，紀檢組前組長劉長虹因涉嫌受賄犯罪，去年已被開除黨籍及公職。這裡面的黑幕實在耐人尋味。這樣，這個集團的產品又怎能可靠？一旦航母與其他艦艇投入戰鬥，難道不會重現北洋水師所出現的種種洋相？在久經戰陣的美國海軍面前難免灰飛煙滅。

習近平在打擊軍內貪污將領時，也極力迴避軍事採購案中的回扣問題。只要想到台灣拉法葉採購案的回扣，連中國領導人都不怕撈過界把黑手伸進來，那麼中國內部的軍備採購，以及向俄羅斯採購大量軍機與導彈，怎麼可能沒有回扣？有了回扣，又怎能保證質量？俄羅斯這個前共產國家也是貪污成風啊。中國的高官不會因為愛國而不貪污，甚至會因為愛國而更貪污。想到這裡，習近平再雄心勃勃，稱王稱霸，也難免會頭皮發麻，因而有所「反省」而可能收斂一些。

最近似乎也看到這個跡象。一向利用香港《明報》一再吹噓共軍的裝備如何先進，領先全球，藉以阻嚇美國不要動武以便中國贏取時間偷盜更多先進技術追趕美國，最近突然也轉變了腔調。

六月十八日《明報》報導，六月上中旬，海軍首次舉行水雷戰競賽性考核，中國軍事專家吳戈對《明報》表示，海軍目前仍靠一九五○年代的轟六轟炸機佈雷，遠不如美國。六月十九日的《明報》再報導，《解放軍報》十八日刊發評論，指近年來中國運載火箭升級換代，可謂「多點開花」，但評論稱，在點讚的同時，也應保持頭腦清醒。例如，中國超過一半的航天技術指標尚未達到國際一流水平；不少領域的關鍵核心技術，依然較落後、受制於人云云。

中國忽然改變過去的囂張言行，變得「謙卑謙卑再謙卑」，當然有原因。高層的貪污使共軍隱患重重。例如第一艘國產航母原先要在今年四月二十三日海軍節試航，結果一延再延，到五月十三日才試航，然而又放出空氣說非僅下海遊兩圈，試航期或許一年。可見預料將會問題叢生。

更重要的是，中美經貿戰，中興被一劍封喉才知道什麼叫做外強中乾的紙老虎。近年來中國拍攝多部自吹自擂的紀錄片，其中的《厲害了，我的國》今年春天還在美國放映。更多的是鼓吹愛國主義大罵美國文章，有的還曾經是習近平讚揚的紅人寫的，此事可能激怒美國與其他西方國家。如今習近平四處樹敵，可能被迫進行適當的韜光養晦，放軟身段。然而他的得志便猖狂的紅衛兵性格，加上民族主義是凝聚國人的唯一法寶，因此這些「謙卑」作為也只能是暫時的，人們不要因此而受騙。

民主與獨裁兩個對立制度的衝突是難以調和的，如果政治上無法解決，難免演變成軍事衝突，而中國必敗也是顯然的，問題是如何減少自由世界所付出的代價。