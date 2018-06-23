自由廣場》台灣何必變成「冰台灣島」？

◎ 張經偉

上週末的世足賽，面對有球壇巨星梅西加持的阿根廷隊，冰島隊仍然表現穩健，讓國際驚豔。也因此，這一週以來，筆者聽到不少台灣鄉親發出「冰島能，為何台灣不能」之感嘆，並且又一次地複習了我們政府的體育相關政策之弊病。不必多言，某些公家機構對於台灣體育人才發展之扯後腿，已是司馬昭之心，筆者無意試圖為之緩頰，而只是懷疑：冰島能，台灣為何也要能？

當今世上的體育項目之多樣化，筆者實在懷疑有哪個國家是十八般武藝樣樣精通的？如果某個國家在任何一種體育賽事上有了台灣尚未有過的傑出表現，台灣人就必須望洋興嘆一次，只怕是長嘆綿延無絕期了：為何日本和蒙古可以出橫綱力士、而台灣不能？為何東歐國家可以出滑冰好手、而台灣不能？很明顯地，當代台灣最主流的運動，不是別的，就是棒球與籃球，大街小巷、男女老少皆為之瘋狂，在國際賽事上也時而有亮眼表現。難道某個棒球非主流運動的國家，例如冰島，也要在每每見到我國棒球好手大展風采時，就怨妒悲嘆一次「台灣能、為何冰島不能」嗎？

台灣與冰島，只是術業各有專攻之「差異」，而非孰有能孰無能之「差距」。這是有歷史脈絡可循的：台灣從二十世紀以來，先後經歷了日本政府、國民政府的統治，前者喜棒球，後者好籃球，因而當代台灣此二種球類最為普及，當然也最容易出狀元。而冰島等歐洲國家有著或可能追溯回中世紀的悠久足球傳統，當然強項就會是足球。同理，與台灣鄰近的香港，足球風氣盛行許多（甚至於要用少林功夫踢足球了），亦是因為香港經歷過英國統治。因此，與其盼望台灣做到冰島之能事，不如是盼望台灣做到台灣之能事。

希望國人放下這種捨去歷史脈絡、徒然增加國族自卑感之崇外嘆息，用舒坦正面的眼神，繼續看完接下來的世界盃足球賽。

（作者為清大歷史所碩士）