社論》「年改」後更重要的是「成長」

公教年金改革七月一日上路，軍人部分也於日昨通過。小英說：「年金破產」將成為歷史名詞。與此同時，反年改者仍在抗爭之路繼續前進。年金改革的技術面已經完成了，但政治面的風風雨雨，恐怕會成為年底甚至二○二○選舉的變數。

反年改者的邏輯，在同溫層裡面經常獲得共鳴，網路社群一天到晚流竄不息。然而，那些論述聽在一般民眾耳裡，簡直是生活在天龍國裡的天龍國的人，才會如此活在過去。今天，因為過去擁有特殊身分者，得以享受特殊的退休福利，根本癥結在於威權時代，統治者為了換取那些人的政治忠誠，所以給予超乎其工作貢獻的福利，包括在職期間與退休之後，不顧全民為此負擔沉重。幾十年來，那些特殊身分者的子女，也受到父母的庇蔭，就學、留學、就業、創業等，都比「圈外人」優渥多了。

往者已矣，過去的歷史不必追討；來者可追，公平正義必須回復。就此而言，對特殊身分者的年金進行改革，也是廣泛意義下的轉型正義。細加觀察不難發現，反對年改者，反對轉型正義者，兩者具有高度的重疊性。二○一六，多數選民選擇「改革」，讓民主台灣在去除身分差異方面，往正常化方向躍進一步。老實說，從主流民意到小英政府，都沒有「清算」的意圖，反而是希望透過「改革」追求「和解」。這也是為什麼，在社會輿論與政治議程中，幾乎沒有出現要追討已領年金的提議。詎料，「改革」力量的「和解」意圖，未獲「反改革」者的謙卑回應，反而遭其帶頭者指控為「清算」，令人遺憾。

日前，某退休教授稱，收到「退休所得重算處分書」，讓他有晚景淒涼的感覺，也無法赴美參加同學會了。對此，負責年改的政務委員林萬億指出，年改上路後該教授仍可月領約八萬，如果政府調薪還會增加。高於三二一六○樓地板，還說成一副窮酸，恐怕是絕大多數人夢寐以求的晚景淒涼吧。年金是照顧退休基本生活，不是滿漢大餐吃到飽。近年來，全球化對多國政府造成財政衝擊，許多國家不合理的年金制度也因此捉襟見肘，面臨必須大刀闊斧砍福利的處境。少數公教抗爭帶頭者，如果自認高人一等，至少要有起碼的世界觀吧。

「反改革」，除了緊咬信賴保護，還有若干危言聳聽，彷彿年金改革上路，台灣經濟便要遭殃。例如，有人傳播年改將衝擊房市，因為很多公教用月退繳房貸，是房市的主力買盤。事實上，台灣房市的榮枯，不是單一背景的資金所能左右的，而是靠台灣產業、經濟、就業、所得的正成長，導致房市水漲船高，因此受益的也是多數人，而非少數人。

去年初，國民黨中評會主席團主席陳庚金呼籲，現職軍公教能撈就撈、能混就混，大家來拖垮這個政府。當時，主持會議的國民黨副主席胡志強則呼應，「講得真是有模有樣，充滿感情和意義」。如果這樣的思維，真的代表「全國退休公教軍警」，不啻暴露了這場年金改革的反方，念茲在茲的無非是威權時代的故主，以及故主賞賜給他們的「紅利」。民主政府，只准概括承受他們的特殊身分，他們的經濟既得利益只准維持現狀，否則，形同敵人。於是，所謂的「大家來拖垮這個政府」，怎麼聽都似乎有不惜「拖垮台灣」的弦外之音。

現在，年金改革已經到了最後階段，小英政府也沒有回頭路了。唯一的選擇，唯有爭取支持「改革」的民意一起來撥亂反正，拒絕讓少數人繼續其不知民間疾苦的「白領」生活。話說回來，軍公教年改上路，誠如小英所言，也只是「年金破產」的危機解除了。年改處理了「分配」的問題，國庫也是省到錢，而不是賺到錢；接下來，國計民生，「成長」才是硬道理。讓全民「在成長中向前看」，是小英政府更大的考驗。