自由廣場》太空戰 台灣莫置身事外

◎ 姚中原

川普十八日宣布，已下令國防部立即著手建立全新的第六軍種「太空軍」（Space Force），好讓美國在太空中掌握軍事優勢，以免遭中國等國家超越。

自從一九七○年中國成功發射第一顆人造衛星（東方紅一號）後，成為全球第五個能夠發射人造衛星的國家；一九八一年中國的一枚運載火箭，再同時將三顆衛星順利發射至太空；二○一五年中共新型運載的長征六號火箭，更一次性將二十顆衛星成功送入太空軌道等事實，代表著中國已具有堅實的太空作戰能力及潛力。

因為中國的航太科技發展，都有其一定的國家戰略目標與軍事企圖，而非單純的想探索太空或只用於民生與商業用途。此從二○一四年中國「解放軍報」曾公開登載的一段話可得到證明，即「誰能掌握太空，誰就佔領了地球的制高點；誰佔領了地球制高點，誰就能取得戰爭的主動權」。

我國二○一五年十月所公布的「國防報告書」曾提到，近年來，中國所發射各型軍事衛星，除具備全時段之軍事指揮、管制及情報傳送能力外，並可支援解放軍未來在第一島鏈以西地區遂行遠距離作戰任務。再加上當前中國北斗系列的全球導航定位衛星，覆蓋範圍包括西太平洋至印度洋區域，更可有效提升目標即時監控及遠距精準打擊精度。

未來，我國除了傳統的三軍聯合演訓課程外，如何因應及防範解放軍可能利用所研發的殺手衛星、雷射武器或ＧＰＳ干擾機等在台海作戰計畫上，例如共軍使用反衛星導彈攻擊我國在軌衛星，以全面破壞國軍精確制導和作戰通信能力，就是國安單位及國防部必須深入研究的重要作戰想定。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）