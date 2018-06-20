自由廣場》民航抗中暗藏印太戰略

◎ 陳昶日

中國施壓全球航空業者更改台灣稱謂最後時限將屆，目前計有美國三大航空公司聯合航空、美國航空與達美航空，日本的全日空與日本航空，再加上大韓航空、韓亞航空、越南航空以及印度航空等多家公司堅持不向北京叩頭，仍維持台灣原來名稱。

將這幾家航空公司所屬國家串連起來，與近期風起雲湧的美國為首「印太戰略」發展恰恰重疊，這絕對不是偶然。美、日、韓、印（度）、越等國頻頻結盟或聯合軍演，相互攜手抗衡中國態勢明顯。事實上，白宮直接點名抨擊北京此舉是「歐威爾式的胡言亂語」後，有了最強而有力靠山美國政府撐腰，美國三大航空不約而同指出此議題是國家間外交事務，將完全聽從美國政府指示為依歸，原本遲疑觀望的其他國家航空公司也因此吃下定心丸，決定與美國老大哥站在同一邊。

其中，澳洲航空是唯一例外，澳洲是「四國聯盟」主要成員，去（2017）年11月才與美國、日本以及印度在菲律賓馬尼拉舉行首次「四方安全對話」，與中國雙邊關係更是陷入低潮。因此，澳航於月初公開預告將順從中國要求更改標示後，澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）馬上罕見對此事公開表達關切，強調民間企業在商務運作上有不受各國政府政治壓力的自由。

在此同時，全日空與日本航空的應對過程更是波折不斷，本月初台灣繁體官網更改標註為「中國台灣」後，日台兩地民眾串連請願，短短不到廿四小時內旋即恢復更正為「台灣」；美中不足的是，全日空與日本航空的中國簡體官網或香港繁體官網仍有「中國台灣」標示。儘管日本官方曾經多次透過外交管道向中國表達關切，但面對來自北京當局排山倒海的政治壓力，夾縫中如何兼顧實際商業利益又不傷害台灣民眾情感，的確需要很高的政治智慧，說不定還可能成為其他航空公司的參考範例。

近年來，台灣窮盡洪荒之力嘗試參與技術性質掛帥的重要國際組織，像是攸關飛航安全的「國際民航組織」（ICAO）、共同打擊跨國犯罪的「國際刑警組織」（INTERPOL）或者是防疫無國界的「國際衛生組織」(WHO)等，皆是攸關台灣2300萬人安全與健康的「國安議題」，雖然各國支持聲音有增無減，卻始終功虧一簣，無法列為美日歐等主要國家主流政治議題，讓台灣不公平的繼續被排拒在這些國際組織門外，這是「大國崛起」霸凌受害者台灣的悲哀與無奈。

一向志得意滿的中國此次終於踢到鐵板，弄巧成拙讓變更航線稱謂成為印太各國壓制北京氣燄的工具。遺憾的是，身為當事人之一的台灣，政府對應政策選項與籌碼都十分有限，現階段恐怕只能冷眼旁觀大國博弈。相對之下，台灣人民至少可以做到一件事：存在替代選擇的情況下，決不搭乘標示「中國台灣」航空公司任何航班，做一個有尊嚴的台灣人，從自己做起！

（作者服務於台北市工商社團）