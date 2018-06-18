自由廣場》給蔡總統掌聲吧！

◎ 徐夢筆

「軍警公教勞」年金改革炒得沸沸揚揚，反改革者持續抗爭，刻意營造不平氛圍要完全由民進黨承受，甚至讓少說也有六、七萬退休俸的李家同教授感覺「晚景淒涼」，實在有欠公允。

且讓我們看看以下的言論，便知一二：

二○一三年一月三十日，時任總統的馬英九說：「年金制度好比一列行駛中的火車，而各種年金制度的破產，就像是前方的一個懸崖。如果現在不改革，火車還是會向前開，而且在我任內不會墜崖；但如果我們不及早搭建跨越懸崖的大橋，在我卸任之後，未來這列火車一定會墜崖。我身為總統，不能坐視不管，把問題留給下任總統，就算再困難，年金改革也一定要做。」

二○一五年九月三日，馬政府的財政部長張盛和直言：「年金制度再不改，國家不倒才怪！」

二○一六年，蔡英文當選總統後說：「我們不能忘記，還有一個快要破產的年金制度，正在等待我們去挽救。」(https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5073945-蔡英文晚會致辭全文)

年金制度說要改革說了十多年，蔡英文上任後，不怕選票流失、民調下降，就率先改革年金制度。

不改革會破產，要改革必然是「減、砍」，也必然會「順了姑意，逆了嫂意」，豈能盡如人意！而國民黨的畏縮、延宕，反年金改革者似乎沒有予以嚴厲批判！

阿扁雖然也沒做，蔡英文做到了，其勇氣與魄力，應該得到掌聲吧！

（作者為前新聞工作者，新北市民）