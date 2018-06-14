自由廣場》中國共產黨的台灣直營店

◎ 范姜提昂

周泓旭共諜案，王炳忠等新黨青年的部分偵結，鐵證如山。很巧，北檢記者會與國台辦例行記者會幾乎同時，國台辦當場就嗆：「就在剛才我們看到消息」，並直斥民進黨喪心病狂。

這種爛感覺太熟悉！一再刺痛台灣國民的心。中國從不同領域同時開展的「超限戰」正在具體執行中，且呈現統一調性：柯文哲出狀況，國台辦體貼聲援；王炳忠被起訴，馬上痛斥喪心病狂，重點是沒有半點避嫌！像在說：沒錯，王炳忠是我們的人，你能、你敢怎樣？

今年初，中國就經由統媒透露：北京放棄依賴國民黨的加盟店系統，而代之以國台辦直營店系統；他們決定「今後不會再透過台灣特定政黨進行資源投放，更多是以『操之在我』、『精準投放』直接惠及台灣民眾」。

證諸惠台措施，各種論壇的大請客，信然。相同調性：在共諜組織方面，當然比以前更直接。之前，當王炳忠被搜索，大搞直播時，多少令人擔心，檢警會不會太魯莽？王炳忠真的踩到言論自由的紅線嗎？如今看來，王炳忠只是形成「侵台超限戰」整體調性的一部分。

這提醒我們，攻擊無論輕重大小，絕非中國統戰或軍事機構各自發動的局部戰火，而是發動跨領域，不限於軍事行動的超限戰攻擊，必經嚴密設計，相互勾連呼應。

蠻橫的共機擾台固不待言，眼前，入侵戰爭前夕，心理戰乃開戰前必然啟動的重頭戲，其規模必定比以前深廣，且必定空前的、積極的利用台灣的自由民主，及中國傲視全球的網軍及控制網路技術，瓦解台灣心防。不戰而屈人之兵必屬首要目標。

製造假新聞，透過統媒：聯合親共政客（含柯）標舉無色覺醒，轟擊藍綠惡鬥，還揚言應該讓共產黨、國民黨、民進黨一起來比賽誰更愛台灣。五星旗無障礙覆蓋我台灣領土、國民黨可能渴求老共金援、黃安鼠輩橫行，都是小英必須反制的超限攻擊。中國乃陸海空軍刑法第十條所定義的「敵人」，把敵人當祖國當靠山，回頭加害國人同胞的敵人鷹犬，小英豈能繼續「維持現狀」？

（作者為資深電子媒體工作者）