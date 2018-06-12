自由廣場》找回「金蕉」外銷風光

◎ 周瑞勇

香蕉台語叫「金蕉」，但昔日的金蕉現今卻「跌了一大蕉」。

每次「跌蕉」後，農委會總是宣稱要幫香蕉外銷，其實台灣香蕉一直都在外銷，只是競爭力早已喪失，才會從日本市場節節敗退，市占率從原本的八十％，降至現今的一％。這是不爭的事實，但問題出在哪裡？

有人認為台灣香蕉產期長、單株產量少，加上沒簽台日ＦＴＡ，無法享有優惠關稅，造成成本比菲律賓、厄瓜多高，以致外銷受挫。

其實不然，台灣香蕉就是產期長、單株產量少，所以台灣香蕉比菲律賓、厄瓜多好吃。水果只要好吃、品質好，價格從不是問題。以日本的哈密瓜為例，進口來台灣，一顆都是上千元起跳，一樣供不應求。但只可惜台灣香蕉好吃，卻沒有日本哈密瓜的品質。

日本國內香蕉最大供應商Farmind株式會社社長崛內達生日前就指出：「如果比現採的品質，台灣生產的一定比較好吃，但是生產品質與到達消費者的手裡的產品並不一致。」(https://www.agriharvest.tw/theme_data.php?theme=article&sub_theme=news&id=1738)說穿了，就是台灣香蕉種植管理上，沒有針對外銷做調整，減少氮肥使用，以增加儲存的時間；加上採後處理、冷藏運輸設備也都不到位，全程溫度無法控制在十三度，導致到貨品質不穩定，到港瑕疵率高，送到消費者手上每根香蕉的品質，沒法確保符合消費者的期待。

加上台灣內銷香蕉價格起伏很大，颱風來襲時，一公斤可以飆到上百元，風調雨順時可以跌至五元以下，但外銷保證收購價格每公斤只有三十元，大多數蕉農寧可選擇與老天對賭，也不願意配合契作外銷。以致日方年年抱怨香蕉過熟、畸形蕉、大小把、供貨量不穩定…。就這樣，從一九九八年開始，外銷逐年大幅衰退，至今再也回不去了。

據此可見，台灣香蕉外銷並非價格成本問題，而是我們思維跟不上國際市場的競爭所致。所以台灣農業經營管理學會理事長石正人說，同樣種植面積都差不多一萬五千公頃，紐西蘭奇異果一年產值可以五百億，但台灣香蕉卻只有廿五億。差別，就是在台灣把香蕉當「農業」在經營，但紐西蘭種奇異果將其視為「商業」在經營。

因此，台灣香蕉想重回「金蕉」的風光，唯有認真思考消費者需要什麼樣的香蕉，當能提供超乎消費者需要的香蕉給消費者時，「跌蕉」才能變回「金蕉」。

（作者為蕉農子弟、中正大學企業管理系博士生）