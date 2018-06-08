社論》「一家人」應有共同的利益與價值

國民黨副主席郝龍斌率團前往中國，代表吳敦義主席出席海峽論壇。他宣稱：兩岸關係應該從一家親，走向一家人，感謝中國各級政府對在大陸台灣人的照顧，讓所有台灣人感受到家的溫暖。（中央社）

有國際媒體報導，華盛頓不滿中國施壓各航空公司矮化台灣，呼籲美籍航空公司不要遵從中方的「一中」改名要求；而下週ＡＩＴ內湖新館落成，除了可能有高層官員來台參加，也傳出可能派軍艦通過台灣海峽，展現力挺台灣的象徵性動作，反制中國繞台擾台的新常態。果真如此，這既是川普政府挺台抗中之舉，也帶有延伸美中貿易戰的意味。ＡＩＴ台北辦事處前處長司徒文表示：長期來看，美中關係會越來越有問題，因為兩國沒有一樣的利益、一樣的價值；而台美關係會越來越好，因為台美的利益、價值更類似，有時候甚至一樣，如民主與法治社會。

另外一個場景，國民黨副主席郝龍斌率團前往中國，代表吳敦義主席出席海峽論壇。他宣稱：兩岸關係應該從一家親，走向一家人，感謝中國各級政府對在大陸台灣人的照顧，讓所有台灣人感受到家的溫暖。國民黨要人心目中的家，怎麼聽都不像是中華民國台灣這個國家，而是飄浮在海峽上空的虛擬祖國，而且這個虛擬祖國的鄉愁在北京。這些人，真的是離生活所在的台灣很遠，而跟敵對台灣的北京很近。老實說，如果真的有所謂的「脫台者」，這些人就是如假包換的「脫台者」。此所以，中國買走我國邦交國、封殺世界衛生大會邀請台灣、繞島巡航施展武嚇心理戰，乃至保家衛國的空軍飛官在演習中罹難，他們將所有的責任都推到台灣的民選政府頭上，反而讚賞霸凌台灣者是他們的一家人，甚至罔顧台灣人民的憤怒，對中國違反普世價值的橫行霸道感到溫暖。國民黨如此，只會偏離重回執政之路越來越遠，且終將淪為中國共產黨在台灣的準分支機構。

同樣在海峽論壇的場子，中國政協主席汪洋重彈舊調，一中、九二、反台獨、反去中國化、反限制兩岸交流。他說： 二○一六以後，兩岸關係陷入僵局，兩岸關係何去何從，令人十分關注。其實，除了部分到中國尋找經濟機會的人以外，整個台灣社會並沒有因為兩岸僵局而陷入焦慮，主流民意還是堅持維持獨立現狀，年輕世代依然是天然獨。現在，絕大多數台灣人民關心的，不在於兩岸關係能否突破僵局，因為要犧牲台灣主權的前提條件，讓大家對這個前景索然無味。相反地，不斷強化的台美關係，平衡著中國對台灣的襲擾，對台灣維持獨立現狀起了鞏固作用，這才是主流民意最為關注的焦點。中國與美國，分別對台灣釋放不同的訊息，分別做出敵友鮮明的具體行動，前者要併吞台灣，後者要協防台灣，絕大多數的台灣人民都很清楚，所謂的兩岸一家人是指太平洋兩岸，台灣人民感受到的溫暖是來自太平洋彼岸。

國民黨從完全執政到完全在野，到現在仍然抗拒民主洗禮，迷信國共合作足以壓倒台灣民主，念念不忘從二○○五連胡會到二○一五馬習會的野台戲，彷彿兩個中國黨的意志可以凌駕在台灣人民意志之上。這種一拍即合，套用司徒文的句型，那是因為國共兩個中國黨的利益、價值更類似，有時候甚至一樣，那就是以黨領國、威權統治、民族主義、權貴政治。簡單說，他們都是同樣的「中國夢遊者」。那些國民黨要人，不乏留學歐美的背景，甚至在大學傳授自由主義，但是在台灣政治現場卻頑固地反民主，還聯手中國在台灣利用民主反民主，也只能從這種深層的幽暗意識來理解。台海兩岸僵局難解，太平洋兩岸關係升級，那些台灣的「中國夢遊者」還酸說，台灣可能成為美國的「棋子」，卻對自己淪為北京的「玩偶」毫無愧色，真是莫大的諷刺。