社論》外患與內戰的雙重危機

馬英九稱：我在台北市長任內就曾說過，六四不平反，統一不能談；現在，我的態度還是一樣。至於現階段是否適合統一？馬英九表示：「去街上問問老百姓就知道了。」「六四不平反，統一不能談」，乃是馬市長說的，但馬市長成為馬總統之後，似乎沒有堅持到底。國共論壇，兩岸談判，馬習會，馬總統對終極統一念茲在茲，卻不曾把「平反六四」當正事來辦。劉曉波受迫害的進行式，也不見馬總統義正詞嚴和具體行動。如今，卸任了，又重彈馬市長的舊調，國共兩個兄弟黨會買帳才怪。

上月底，馬總統當年的副手、國民黨主席吳敦義強調：增修憲法條文裡訂下，國家最終的目的是要以統一為原則。同樣是終極統一，但吳主席似乎沒有甚麼但書，連「六四不平反，統一不能談」都省了。其實，中國國民黨的「統一原則」，已經愈來愈清楚了，絕對不是「反攻大陸」，也不是「三民主義統一中國」，而是融入中國一黨專政下的「祖國統一」，也就是，「中華民國」併入「中華人民共和國」。此所以，國民黨人才不管甚麼「平反六四」，「六四」屠殺二十九週年前後，國民黨要人爭先恐後前往中國，只談「九二」，不談「六四」。「六四」冤魂家屬，情何以堪？馬英九的「平反六四」，誰理你啊？

連結「六四」，馬英九還指出：過去三十年來，台灣政府一直致力處理「二二八事件」與「白色恐怖時期」的賠償及平反；台灣政府三十年前就開始面對歷史、承擔責任，至今仍在致力尋求家屬及其後人的原諒；台灣能，為何中共不能？話說，國民黨威權統治期間，二二八、白色恐怖皆屬禁忌，不要說政府道歉，連公開談論都可能慘遭橫禍。馬英九所說的三十年前，其實是換上「台灣籍總統」李登輝之後的事。而外來政權的黨國子女，至今並未誠心面對二二八、白色恐怖的歷史並承擔責任。在他們眼中，給予金錢打發，受害者及其家屬就該感恩戴德了，至於元凶、加害者、附隨組織等都不可追究，中正紀念堂、慈湖陵寢至今神聖不可侵犯，宛如希特勒還在德國受崇拜那般離譜。

「促進轉型正義條例」，在國民黨反對中通過。馬總統的行政院長江宜樺在中國斥責：蔡政府推動促轉猶如用民主手段在打「沒有槍炮的內戰」，目的是消滅與其競爭的政黨。事實上，「促轉條例」推動的事項主要包括：開放政治檔案，清除威權象徵、保存不義遺址，平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解，不當黨產之處理及運用。這是對威權統治的不公不義，亦即「以黨領國」所造成的「國家錯誤」進行解構，以確保未來不再有政治勢力重蹈覆轍。一如蔡總統所言：過去只停留在補償金和回復名譽作業上，沒有做到對加害者的系統性調查，沒有建立司法平反機制，讓台灣困在歷史傷痕當中，無法進入對話和和解，如今到了要跟威權時代做個了斷的時候。

中國國民黨，當年的加害者角色，由於國民黨人抗拒民主化、在地化，所以總是召喚威權幽靈阻擋轉型正義的落實。馬英九執政八年，轉型正義停頓八年，黨國子女、附隨組織故態復萌，台灣民主明顯倒退且加速連結中國，就是最佳寫照。抗拒轉型正義，可以說是外來黨國對台灣的內戰，原因無他，在民主洪流下，唯有盡量保留威權體制的政治、社會與經濟堡壘，才能寄望再次政黨輪替的威權復辟機會，從而以追求終極統一的裡應外合顛覆台灣，把毫無民主、自由、人權等要素的「中國夢」強加在二三五○萬人身上。同屬一中，威權統治，才是這種人的信仰；轉型正義，平反六四，根本不符他們的價值。外患，內戰，雙重危機下，小英政府要全力以赴同時打贏兩場硬仗。