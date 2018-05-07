自由共和國》彭明敏／外行談「軍事」

彭明敏／前總統府資政

外行談「軍事」，難免無知而幼稚。惟近來中國各種軍事行動和言論，連外行也被迫做些「軍事思考」，請教「專家」：

一、中國在台灣周圍飛行或航行，使台灣人民感覺極不快外，到底有多少軍事意義，可否以「狂吠的狗，不會咬」，不理會、不害怕嗎？

二、中國的「軍事專家」豪語「台灣問題七十二小時即可解決」，這是什麼意思？可以將台灣從地球上消滅嗎？或可以使台灣在台北中正紀念堂簽署「降伏狀」嗎？我國高層以「苦笑」斥之，勝於千言萬語的辯駁，可以拍手嗎？

三、膾炙人口的中國近二千顆飛彈對準台灣。台灣總面積約三萬五八八二平方公里，山地佔七成，人口居住地約一萬○七六四平方公里，如將二千顆飛彈公平分配各地，每平方公里可得約○．一八五八顆飛彈，當然中國不會公平分配飛彈給你，一定集中城市和軍事目標。上述數字不過證明二千顆飛彈不會使台灣成為廢墟。台灣即使成為無政府狀態，以二二八事件時為例，各地會自動組織「治安維持委員會」，並開始互相聯繫，如果沒有屠殺，全部「委員會」自然會組成中央政府，若二千顆飛彈使原來政府解體，同樣情形必然發生，新的政府將是名副其實的台灣「獨立政府」，可進行制定新憲法等建國事宜。

四、中國「斬首」行動，也會發生與上述二二八事件時相同情況。這些中國敢死隊殘餘人員是無法統治台灣的。

五、中國「軍事專家」又說「解放」台灣，需要五十萬大軍登陸。第二次世界大戰聯軍要打德國需要大軍渡過三十四公里的多佛海峽，除了登陸以外，登陸後的大軍怎麼補給是極大難題（他們甚至製造活動港口，要拖去法國海岸做為補給進口）。經過數年猛烈訓練以及嚴密周詳的計畫，在制空和制海權掩護之下，渡海也難免有數萬死傷。台灣海峽一百三十公里，中國有五十萬大軍渡海的能力嗎？即使僥倖渡海，能補給嗎？美日海空軍有可能不立刻斷絕其海空補給線嗎？

六、最近中國劃出南海一大片海域做為演習區，禁止外船進入，不料美國航母不動聲色突然進入，美國航母航行，其前後左右必有大小艦艇，海面下有潛水艇，空中有軍機陪同護衛，宛如一活動大要塞，無比強大軍力，如此龐然大物忽然進來，中國驚愕之餘，不堪狼狽而大喊收攤，全軍逃回古巢。可見美海軍參謀部在夏威夷並未食古不化，不分時區生活與中國同一時間，隨時可應變，顯現其果敢，冒險而突兀，能有活跳跳的新鮮構想，台灣的安全可依靠嗎？

七、至於所謂「封鎖」台灣，在國際法和事實上，人坐在北京一句話說「封鎖台灣」，是無效的。必須有實力在現場阻止船舶進出台灣。美日海軍會允許中國這麼做嗎？

八、中國攻打台灣是近代史未曾有的一個專制獨裁國家無故侵略民主自由人權的他國，全世界必將嚴重譴責，並以行動如中止貿易、停止財經交易等制裁，中國經濟必大為退步，政權不動搖嗎？

九、中國若說一個「民主自由人權」的台灣，存在其旁邊的事實本身是一種挑釁，所以非把它併吞不可，這種邏輯可以得到國際接受嗎？

上述各點請「軍事專家」解釋，否則庶民對於中國的脅迫，不知如何是好？