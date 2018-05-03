自由廣場》沒有馬賽克的鄭成功

◎ 李道勇

四月二十九日，鄭成功中樞祭典在台南舉辦，世界鄭氏宗親總會長鄭傳興拒不出席，表示不排除未來宗親會全面退出祭典。而內政部長更早在去年（二○一七）就不再南下主持祭典。這一連串變化，乃因原住民的抗議。

一六六四年十二月，大肚番阿德狗讓（A-tek-kaujong）等，反抗張志、黃明欺凌剝削，鄭成功令楊祖往征陣亡，又派勇衛黃安、陳瑞往征，斬阿德狗讓，弭平大肚王國。

一六七○年十月，沙轆社（今台中沙鹿）不願歸順鄭王朝，鄭軍劉國軒討伐，「沙轆番原有數百人，為最盛；後為劉國軒殺戮殆盡，只餘六人，潛匿海口」。

一六八三年，鄭王朝降清，宗室全部被送往大清各省墾荒，全部軍民剃髮留辮，文武發配邊彊。台灣民眾避免因崇拜鄭王朝惹禍，遂以代天巡狩神來取代，祀在朱池李三王府（朱：國姓爺，池：鄭經，李：鄭克塽，過繼李氏）。

康熙皇帝曾說過：「朱成功明室遺臣，非吾之亂臣賊子」，卻下令將鄭氏父子的靈柩掘出，將陵寢遺物銷毀。清據時期，編修台灣方志時，不敢多說鄭氏父子功蹟，以免賈禍。一八七五年，才由沈葆楨拆除開山王廟，修建「延平郡王祠」。

十年後，日本以鄭成功擁有大和民族血統（田中氏在長崎撫養鄭大木至七歲，方由鄭芝龍接回），合理化對台灣的統治，並將延平郡王祠改稱「開山神社」。

中國國民黨來台，塑造鄭為「抵抗外來統治的民族英雄」，並列為「天地會」創建者，將反清革命與鄭氏拉上關係。蔣中正親題「振興中華」匾額於延平郡王祠，牌樓加設國民黨徽。教科書強調他「光復台灣」與「矢志反攻大陸」。問題是荷治時期以前，台灣屬於何方？「光復」兩字怎來？

中華人民共和國課本中，鄭成功被塑造成反帝民族英雄；二○○五年，江澤民送給軍委和國務院的瓷雕，主題是「鄭成功收復台灣」。可是中共學者卻對鄭氏另有微詞，因為鄭氏政權在台灣盤據一方，延緩「祖國的統一」。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）