自由廣場》大學自治不是撒手不管

◎ 謝捷晃

教育部以台灣大學校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，駁回管中閔聘任案。一如預期的，國民黨與保管人士猛批教育部侵犯大學自治，踐踏學術自由。然以實例觀之，大學自治豈可無限上綱？

筆者之前任職的學校，因爆發財務危機，校長請辭，學校董事會提報校長代理第一順位的教務長為代理校長，教育部審查後以違反學校組織規程為由駁回，要求董事會重新提報合格人選。

校方收到教育部公文後檢視相關法規發現，學校的組織規程明文規定，教務長、學務長需具教授資格，總務長需具副教授資格，而該教務長是副教授，教育部駁回有理，所以重新提報也是副教授的總務長擔任代理校長，教育部就無異議的核准。

經此事件，學校檢視校內人力狀況，修改組織規程陳報教育部，將教務長、學務長資格放寬為副教授，同時也放寬系主任資格，但教育部對前者無異議，放寬系主任資格則以違反大學法為由駁回，學校只得依教育部函示重新修改提報，終於獲得教育部核備。

這是在馬政府時期的實際案例，當時學校對主管機關的決定，都虛心受教並改正，不認為教育部侵犯大學自治。

連私校大學的代理校長與基本重要法規，教育部基於主管機關權責，都有權把關了，何況國立大學主要經費來源是納稅人的錢，主管機關如發現遴選過程有問題難道不能過問嗎？候選人擔任有給職的獨立董事，和遴選委員有共同利益關係，因為沒有揭露，遴選委員等同是在資訊不充分的狀態下投票，這樣沒有問題嗎？大學法第九條規定，遴選校長後由教育部聘任之，難道教育部只能像藍營名嘴說的：「大學選出了校長以後，教育部其實只有蓋章發聘書的份」，照單全收，不能駁回嗎？

自一九九四年大學法修訂後，過去國立大學校長由官方指派，改採各校舉辦校長遴選，以落實大學自治精神。如今大學自治已是國人的「普世價值」，但也不能無限上綱。從去年開始，包括台大、陽明、文化和高醫等校，校長遴選之路困難重重，教育部應趁機檢討校長遴選機制與相關法規，在尊重大學自主的同時，也讓遴選過程更加嚴謹，以減少爭議。

（作者為前高鳳數位內容學院代理校長）