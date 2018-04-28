自由廣場》軍人只會殺人放火？

◎ 王伯仁

所謂八百壯士代表黃冬輝，日前出席立法院委員會公聽會時，一再拍桌怒吼，並強調軍人不在乎砍多少，只在乎有無尊嚴；他並嗆聲，若讓只會殺人放火的軍人，淪為弱勢，將成為社會的不定時炸彈。

黃冬輝烏是何言？本人在此表示最嚴正的抗議：你不但用不當形容來汙衊軍人，來嚴重恐嚇我台灣全體同胞，已犯了將近著手實施之暴動內亂罪，未遂犯亦罰之。而且，把身負保家衛國光榮責任的軍人，誣為「只會殺人放火」，那不就是傳統「強盜」的標準行徑嗎？你誣軍為盜！

包括本人在內，台灣同胞不管本省外省原住民，男生絕大多數服過兵役，義務役和志願役都是軍人啊！女生迄今也有一部分從軍的，但哪一個人肯承受黃冬輝你所汙衊軍人「只會殺人放火」？還要被你拿來當炸彈，恐嚇台灣全體的安好家園？

黃冬輝，你反對軍改是你表達意見的自由，但不要強姦式的把全部當過兵人的，都妖魔化只會「殺人放火」來遂行你恐嚇取財目的，還大言不慚說錢砍多少不在乎，只要有尊嚴。笑死人了，明明視錢如命，把尊嚴踩地上，還裝清高要來拖累全體軍人，呸！

還有，另個代表謝健虎說，媒體說軍人退休比警消好，這都是抹黑、分化。筆者舉實例，此次金改，公教（含警消）已通過定案，比照軍人中將的警消署長月退俸約剩七萬（替代率最高六十二．五％），而中將月退俸約十萬（替代率最高九十％），士官長最高可達九五％，這是抹黑、分化嗎？謝健虎還說世界各國為少子化都在推動年改，但哪有「愈改愈差的？」言下之意，年金改革是要愈改愈優渥才對！否則什麼叫改革？他還罵退輔會是政府走狗。

夠了，這是「國軍」、「壯士」嗎？還是強盜。蔡政府養癰成患，軟土深掘，難辭其咎，我們也要抗議！

（作者為資深新聞工作者）