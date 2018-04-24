社論》台灣人民沒那麼好騙了

最近兩星期，中國對我國發動新型態的文攻武嚇，以軍事動作搭配文宣心理戰，企圖藉「打擊台獨」之名，挫折我民心士氣。不過，假的真不了，中國軍演騙很大，美國也從中「攪局」，以致邪不勝正，民主台灣未受衝擊，中國反自曝其短。儘管如此，在它野心併吞我國之路，包括今年稍後的選舉熱季，類似的動作必將頻頻演出，台灣自須嚴加防備，積極應對。

中國的新一波攻勢，是先後在南海、閩浙兩省沿海進行軍事操演，加上軍機繞過台灣飛行，耀武揚威，不但時機選在蔡英文總統出訪非洲，且同時發動其文宣機器、網軍及同路人，氣力盡出，誇大渲染，企圖遂行心理戰的圖謀。

然而，文宣若無實質內容做基礎，反而凸顯自己的動機不可告人，大張旗鼓的低廉手法太拙劣。其中最大的誤算，是中國的文宣心戰隊伍以為包括台灣在內的國際社會，都像它以極權手段所控制的環境，對其謊言照單全收。

「遼寧號」最顯眼。它「亮劍」高調演出，據說不僅要嚇唬台灣，也把矛頭指向美日，「中國不是好惹的」。偏偏美國航母「羅斯福號」戰鬥群很殺風景，直搗黃龍，穿過中國禁航區，還邀盟邦友軍、國際媒體親睹其艦載機的高效戰力，搞到解放軍軍演戛然而止，提早收兵。更慘的，牛皮吹破之後，連自己人也來踹一腳︰中國央視引資深飛行員的話，「想在『遼寧號』安全降落，需要運氣」。中國軍事專家說得更直白︰「遼寧號」從烏克蘭時代服役已三十年，難以轉為作戰用途，主要供演習訓練；而中國自造的航母至少要四年才交付海軍。相較於有百年航母發展及實戰專業的美國，剛起步的中國還是安分一些較好。

所謂「台海實彈軍演」同樣禁不起推敲。中國官方媒體把沿海局部地區營級火砲射擊演練，上綱為在台海的實彈演習，還把過去軍演紀錄片當新聞播放，另加照本宣科、腔調詭異的「閩南語」空軍宣傳片。如此這般，中國文宣部隊和它的傳聲筒以「台軍疲於奔命」、「極具震撼效果」交差或無不可，但說足以「震懾台獨」，未免自我感覺良好、太超越現實。

這種「看似華麗但失敗的戲碼」偷雞不著，還衍生負面效應。中國的動作頻頻，只坐實了它野心崛起，在印太地區到處惹事的麻煩製造者惡名，加深各國對它的嫌惡。特別美國兩黨及多數民意對中國強硬的共識已然形成，川普只是果決地付諸行動，中國欺壓台灣只會讓美國朝野看不下去。國務院發布新聞指責中國軍事不透明；國防部前副次長布萊恩（Stephen Bryen）近日還主張，美國應派出航母繞行台灣，明白告訴中國，美國航母戰鬥群就是台灣的保護盾。

儘管中國這一波文攻武嚇未能得逞，以軍事動作搭配心理戰的手法，必將一再侵擾，我國不能不防。事實上，自去年十二月美國國家民主基金會發表「銳實力︰專制影響的崛起」報告以來，中國這一不同於以往「硬實力」、「軟實力」的輸出政治影響力手段，廣受國際關注。必須強調，「銳實力」透過干擾和操控所提供的資訊，目標鎖定媒體、學術、文化、智庫等意見領袖。這一波文攻武嚇中，國內若干政媒的幫腔助陣，在台大管中閔案中，有些學術界人士偏信中國、只聽中國的，中國官方也來插一腳，凸顯了中國「銳實力」在國家認同出狀況的台灣，行之有年，如今隨其野心崛起，併吞日亟，操作更甚。

前陸委會主委黃昆輝近日提醒國人，中國善於分化。一九九○年代所謂「海陸大戰」，在媒體誇大其詞的背後，其實是中國故意分化，捧海基會而貶陸委會，以牟取談判利益；近年在國民黨、民進黨分別執政時捧、貶，同樣也是分化手法。不過，民主台灣仍深具對抗野心中國的實力，民主基金會民調指六十七．七％民眾願為保衛台灣而戰，就是最具體的例子。同時，與中國同一個鼻孔出氣的政媒，在民意選擇及意見自由市場中連連挫敗，越做越小，也顯示在對抗中國併吞之路，只要嚴肅看待，有備無患，「銳實力」雖鋪天蓋地而來，台灣是有致勝的絕大機會。